Muzaffarpur News: चतुर्भुज कप फुटबाल में भाग लेगी नेपाल, बिहार, बंगाल व झारखंड की टीम 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Muzaffarpur News: अखिल भारतीय चतुर्भुज राम मेमोरियल फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन 33 वें वर्ष चार से 11 दिसंबर तक खुदीराम बोस मैदान में होगी। इस बार प्रतियोगिता में बिहार के अलावा नेपाल, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की चार टीमें भाग लेगी। उनके बीच लीग मैच खेले जाएंगे।

लगातार दूसरे वर्ष प्रतियोगिता में जिले की किसी भी टीम शामिल नहीं किया गया है। आयोजन की तैयारी को लेकर चतुर्भुज राम मेमोरियल सोसाइटी की बैठक नंद किशोर आर्या की अध्यक्षता में होगी। बैठक में बताया गया कि इस साल प्रतियोगिता में बिहार से इलेवन स्टार एथलेटिक्स एकेडमी जमालपुर, नेपाल से बीरगंज यूथ एकेडमी, पश्चिम बंगाल से हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता एवं झारखंड से चक्रधरपुर स्पोर्टिंग क्लब की टीम भाग लेगी। चारों टीम के बीच लीग मैच होंगे। लीग में टाप पर रहने वाली दो टीम के बीच फाइनल मुकाबला होगा। बैठक में आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। स्वागत कमेटी में भरत राम, हृदय नारायण, ज्योति कुमार आर्य एवं सूरज कुमार शामिल है।