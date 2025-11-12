Language
    Muzaffarpur News: चतुर्भुज कप फुटबाल में भाग लेगी नेपाल, बिहार, बंगाल व झारखंड की टीम 

    By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, बिहार, बंगाल और झारखंड की टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देना है। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है और आयोजकों ने सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। यह आयोजन फुटबॉल को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर! Muzaffarpur News: अखिल भारतीय चतुर्भुज राम मेमोरियल फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन 33 वें वर्ष चार से 11 दिसंबर तक खुदीराम बोस मैदान में होगी। इस बार प्रतियोगिता में बिहार के अलावा नेपाल, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की चार टीमें भाग लेगी। उनके बीच लीग मैच खेले जाएंगे।

    लगातार दूसरे वर्ष प्रतियोगिता में जिले की किसी भी टीम शामिल नहीं किया गया है। आयोजन की तैयारी को लेकर चतुर्भुज राम मेमोरियल सोसाइटी की बैठक नंद किशोर आर्या की अध्यक्षता में होगी।

    बैठक में बताया गया कि इस साल प्रतियोगिता में बिहार से इलेवन स्टार एथलेटिक्स एकेडमी जमालपुर, नेपाल से बीरगंज यूथ एकेडमी, पश्चिम बंगाल से हावड़ा यूनियन क्लब कोलकाता एवं झारखंड से चक्रधरपुर स्पोर्टिंग क्लब की टीम भाग लेगी।

    चारों टीम के बीच लीग मैच होंगे। लीग में टाप पर रहने वाली दो टीम के बीच फाइनल मुकाबला होगा। बैठक में आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। स्वागत कमेटी में भरत राम, हृदय नारायण, ज्योति कुमार आर्य एवं सूरज कुमार शामिल है।

    वहीं आयोजन समिति में नंद किशोर आर्य को अध्यक्ष, अमित कुमार, राजेश कुमार, प्रीतम कुमार, अश्वनि खत्री, त्रिलोकीनाथ प्रसाद, डा. फिरोजुद्दीन फैज, ब्रजेंद्र कुमार चौधरी एवं हरनाम सिंह को उपाध्यक्ष, राणा कर्मकार को सचिव बनाया गया है।

    इसके अलावा कमेटी में नीरज कुमार, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार चौधरी, मो. असगर हुसैन, अशोक कुमार सिन्हा, स्वदेश कुमार, मनोज कुमार, आभाष कुमार, विवेक कुमार आर्य, सुदीप कुमार गुप्ता, राज कुमार राजा, राज भूषण श्रीवास्तव (टुन्ना जी), सुधीर सिंह, अभिजीत चटर्जी, राजेन्द्र प्रसाद, कन्हाई प्रसाद, नाजिर हुसैन, राजेन्द्र प्रसाद, राज कुमार यादव, सुरेश महतो, राजेन्द्र प्रसाद, रामा प्रजापत, श्याम बिहारी पंडित, राज किशोर प्रसाद, ओम प्रकाश आर्य, विकास कुमार आर्य, सुरेन्द्र कुमार साह शामिल है।