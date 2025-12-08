आर्टिलरी रेजिमेंट के 80 कैडेटों को प्रदान किया साजो-सामान, सैन्य करियर की दिशा में है यह महत्वपूर्ण पड़ाव

जागरण संवाददाता, देहरादून: गोल्डन की गनर्स आफिसर्स मेस में आयोजित समारोह में रेजिमेंट आफ आर्टिलरी में नियुक्त होने वाले आफिसर कैडेट्स को उनका साजो-सामान भेंट किया गया।

आर्म के चयन और आवंटन के बाद आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हुए इन कैडेट्स के लिए यह आयोजन उनके सैन्य करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा।

आर्टिलरी रेजिमेंट के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कैडेट्स को प्रतीक चिह्न प्रदान किए, जो आने वाले समय में भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में उनकी जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है।

मुख्य अतिथि मेजर जनरल राजेंद्र प्रकाश ने 157 रेगुलर, 140 टीजीसी, 55 एससीओ तथा 46 टीईएस पाठ्यक्रम के कुल 80 आफिसर कैडेट्स को संबोधित किया।

ये सभी कैडेट्स 13 दिसंबर को भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने जा रहे हैं। अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने कैडेट्स को उच्चतम दक्षता मानकों, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र-समर्पण की भावना को सदैव सर्वोपरि रखने को प्रोत्साहित किया।

उन्होंने भारतीय सेना की इस गौरवशाली शाखा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नेतृत्व, अनुशासन, टीम भावना तथा निरंतर समर्पण को अनिवार्य बताया।

यह समारोह हर कैडेट के जीवन का एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है, जो उनके प्रशिक्षु जीवन से अधिकारी जीवन की ओर अग्रसर होने का प्रतीक माना जाता है।

समारोह में वरिष्ठ पूर्व सैनिकों और सेवारत अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति से कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

गर्व और देशभक्ति के वातावरण से ओतप्रोत यह अवसर उन कैडेट्स की जीवन-यात्रा में एक स्मरणीय क्षण बन गया, जिन्होंने राष्ट्र-सेवा के पथ पर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया है।

