सर्दियों के मौसम में ठंडी और शुष्क हवा बढ़ा रही आखों की समस्या, डाक्टर की सलाह भूलकर भी न करें इग्नोर

सुमित थपलियाल, जागरण देहरादून: ठंडी हवा और आग के पास सुहावनी शाम भले किसे पसंद ना हो। लेकिन, सर्दियों में ठंडी और शुष्क हवाएं आंखों की समस्याओं का कारण बन सकती हैं।

इन दिनों लोग सूखी आंखों की समस्या लेकर चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में हर दिन आने वाले मरीजों में 30 प्रतिशत तक इस समस्या से गुजर रहे हैं।

ऐसे में चिकित्सकों का कहना है कि पर्याप्त पानी का सेवन, पोषक तत्वों से भरपूर आहार, स्क्रीन टाइम सीमित करना, ह्यूमिडिफायर का उपयोग और समय-समय पर आंखों की जांच को आंखों को स्वस्थ बनाए रख सकता है।

राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सुशील ओझा का कहना है कि सर्दियों में ठंडी और शुष्क हवाएं आंखों की समस्या की वजह बन सकती है।

ठंडी, शुष्क हवा, घर के अंदर के हीटिंग और डिजिटल स्क्रीन की चमकदार नीली रोशनी के साथ मिलकर आंखों में जलन, खुजली और थकान का एहसास कराती है। सूखी आंखों के लक्षणों में सोते समय आंखों में चुभन, पानी आना और पलकें चिपचिपी होना शामिल हैं।