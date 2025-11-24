आर्टरी ब्लॉक होने के इन 6 छिपे संकेतों को न करें इग्नोर, वरना बढ़ जाएगा हार्ट अटैक का खतरा

बेवजह थकान- अगर बिना किसी मेहनत के, रोजमर्रा के काम जैसे नहाना, कपड़े बदलना या हल्का-फुल्का चलना भी बहुत थकान का कारण बन रहा है, तो यह चिंता का विषय है। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो दिल को शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका सीधा असर एनर्जी लेवल पर पड़ता है और व्यक्ति हमेशा थका-थका सा महसूस करने लगता है।

सीने में दर्द या बेचैनी- यह दिल तक कम ब्लड पहुंचने का एक अहम संकेत है। इसे हमेशा तेज दर्द के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अक्सर यह सीने में भारीपन, जलन, दबाव, कसाव या फुलाव जैसा महसूस हो सकता है। यह डिसकम्फर्ट आमतौर पर शारीरिक या भावनात्मक तनाव के दौरान होती है और आराम करने पर कम हो जाती है।