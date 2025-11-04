क्या कैल्शियम स्कोर से लगा सकते हैं हार्ट अटैक के जोखिम का पता? किन लोगों के लिए कारगर है यह टेस्ट?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे दिल की सेहत का अंदाजा अक्सर ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल या फैमिली हिस्ट्री से लगाया जाता है। लेकिन ये सब केवल संभावनाएं बताते हैं। लेकिन एक टेस्ट ऐसा है जो इसका ठोस सबूत दे सकता है। इस टेस्ट (Heart Disease Screening) का नाम है- कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम (CAC) स्कैन।

दरअसल, इस टेस्ट से पता चल सकता है कि व्यक्ति में हार्ट अटैक का रिस्क कितना है। आइए जानें यह टेस्ट (CAC Score Heart Attack Risk) कैसे काम करता है और यह टेस्ट कब-कब करवाना चाहिए। क्या है कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कैन? यह एक नॉन-इनवेसिव स्कैन है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी में जमा कैल्शियम की मात्रा मापता है। कैल्शियम का जमा होना एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज में प्लाक बनने की शुरुआती निशानी है। यही प्लाक आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।

इस स्कैन से मिलने वाला CAC स्कोर जीरो से लेकर हजारों तक हो सकता है। स्कोर 0 का मतलब है कि आर्टरीज में कैल्शियम नहीं है यानी बीमारी के कोई साफ संकेत नहीं। यह स्कोर जितना ज्यादा होता है, भविष्य में हार्ट अटैक का रिस्क भी उतना ज्यादा रहता है।

‘पावर ऑफ जीरो’ क्या है? कार्डियोलॉजी की दुनिया में “पावर ऑफ जीरो” शब्द CAC स्कैन से जुड़ा एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर आपका स्कोर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि अगले कई सालों तक आपके दिल का जोखिम बहुत कम है। आंकड़ों के मुताबिक, ऐसे लोगों में 10 साल में 99.4% तक सर्वाइवल देखा गया है यानी हार्ट अटैक की संभावना बेहद कम। लेकिन यह सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं होती। इसे आप एक वारंटी पीरियड की तरह समझें, जो कुछ सालों तक सुरक्षा देता है, पर हमेशा नहीं।