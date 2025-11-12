सवारियों की जान खतरे में डाल रैपिडो पर चल रहा था ऐसा खेल, परिवहन विभाग को पता चला तो मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, देहरादून । दूनवासियों की तत्काल सेवा के लिए परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किए हैं। जिसमें चारपहिया, दोपहिया (रैपिडो) का संचालन किया जा रहा है। लेकिन आनलाइन कंपनियां लाइसेंस की आड़ में प्राइवेट वाहन (सफेद नंबर प्लेट) भी संचालित कर रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी खतरे से खाली नहीं है। प्राइवेट वाहनों का संचालन से सरकार के राजस्व को मोटा चूना लग रहा है। हालांकि, परिवहन विभाग ने भी आनलाइन साइट की पड़ताल शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, दूनवासियों की सुविधा के लिए 24 घंटे रैपिडो उपलब्ध है। लेकिन लाइसेंस की आड़ में प्राइवेट वाहनों का भी संचालन किया जा रहा है। एग्रीगेटर लाइसेंस की शर्तों में कामर्शियल वाहन (पीली नंबर प्लेट) ही संचालन किए जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वाहन (सफेद नंबर प्लेट) को भी संचालित किया जा रहा है, जो कि एग्रीगेटर लाइसेंस के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं लाइसेंस की आड़ में विभिन्न राज्यों के वाहनों को भी संचालित किया जा रहा है। पूर्व में भी परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि, आरटीओ ने भी लाइसेंस धारकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। आरटीओ ने बुकिंग में जा रहे वाहनों की आनलाइन पड़ताल शुरू कर दी है। जिससे कार्रवाई करने में आसानी होगी।

ब्ला-ब्ला एप से बुकिंग ले रहे प्राइवेट वाहन वाहनों की आनलाइन बुकिंग के लिए ब्ला-ब्ला एप को भी प्राइवेट वाहन चालक माध्यम बना रहे हैं। एप के माध्यम से यात्रियों को बैठाकर विभिन्न राज्यों में सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। प्राइवेट वाहन सरकार के राजस्व को ही चूना नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सवारियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

विशेष दिनों में 50 प्रतिशत तक बढ़ा देते बुकिंग रैपिडो चालक विशेष दिनों में बुकिंग की धनराशि बढ़ा देते हैं। जबकि एग्रीगेटर लाइसेंस की शर्त के अनुसार 20-25 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। लेकिन आनलाइन बुकिंग साइट पर 50 प्रतिशत तक की धनराशि में बढ़ोत्तरी की जा रही है, जो लाइसेंस शर्तों का खुला उल्लंघन है। इस पर भी आरटीओ शिकंजा कसने की तैयारी में है।