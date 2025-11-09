'मैं पीठ रगड़ने...', युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाला रैपिडो ड्राइवर क्या बोला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक रैपिडो ड्राइवर ने बाइक पर बैठी युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस घटना के बाद युवती ने अपनी आपबीती इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताई। पुलिस ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

युवती के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में रैपिडो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी युवक ने दावा किया कि वह केवल अपनी दर्द भरी पीठ को सहलाने की कोशिश कर रहा था। पीठ दर्द से पीड़ित था आरोपी पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने बताया, "मैं पीठ दर्द से पीड़ित था, मैं अपनी पीठ को रगड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसमें दर्द हो रहा था।" हालांकि, पुलिस ने कहा कि युवती ने यात्रा के दौरान उसकी हरकतों पर स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके विरोध के बावजूद उसने दुर्व्यवहार जारी रखा।

पुलिस ने की कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (मध्य) अक्षय एम हाके ने बताया कि युवती ने अपनी आपबीती इंस्टाग्राम के माध्यम से बताई। इसके बाद शहर पुलिस ने इंस्टाग्राम पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सोशल मीडिया शाखा ने वीडियो का पता लगाया और पीड़िता से संपर्क किया। फिर उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई।