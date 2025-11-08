'भैया, क्या कर रहे हो', बेंगलुरु में बाइक पर पीछे बैठी युवती से रैपिडो ड्राइवर ने की शर्मनाक हरकत
बेंगलुरु में एक रैपिडो ड्राइवर ने बाइक पर बैठी युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान जब युवती ने पूछा "भैया, ये क्या कर रहे हो?" इसके बावजूद वह नहीं माना। फिलहाल युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु से रैपिडों वाले की शर्मनाक हरकत सामने आई है। जिसको लेकर एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर आपबीती बताई है। लड़की ने बताया कि जब वो राइड बुक कर जा रही थी, तब रास्ते में बाइक ड्राइवर ने पैर पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान वह घबरा गई और पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।
लड़की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि वह चर्च स्ट्रीट से रैपिडो बाइक लेकर अपने पीजी (पेइंग गेस्ट) लौट रही थी। तभी रैपिडो ड्राइवर ने छेड़छाड़ (पैर छूने) की कोशिश की। इसको लेकर लड़की ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में रैपिडो की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
भैया, क्या कर रहे हो?
लड़की ने बताया कि "यह इतना अचानक हुआ कि मैं इसे समझ ही नहीं पाया, रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है। जब उसने दोबारा ऐसा किया, तो मैंने उससे कहा, "भैया, क्या कर रहे हो, मत करो।" लेकिन वह नहीं रुका।"
बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूं...
लड़की ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "मैं यह इसलिए शेयर कर रही हूं, क्योंकि किसी भी महिला या लड़की को ऐसा कुछ नहीं सहना चाहिए। न कैब में, न बाइक पर, न कहीं किसी और जगह। यह पहली बार नहीं है, जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन आज मैं चुप नहीं रह सकी, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी।"
लड़की ने बताया कि जब मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची तो एक व्यक्ति ने यह देख लिया और पूछा कि क्या हुआ। जब लड़की ने उसे बताया तो वह कैप्टन से भिड़ गया। कैप्टन ने माफी मांगी और कहा कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा - लेकिन जाते समय उसने मेरी तरफ इस तरह उंगली उठाई कि मैं और भी असुरक्षित महसूस करने लगी।
