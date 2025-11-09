Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ वर्ष की अनन्या से पूछा- मैं कौन? बच्ची ने मुस्कराकर कहा मोदी जी

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बच्ची से पूछा कि वह कौन हैं, तो बच्ची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोदी जी।  यह सुनकर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंस पड़े। दूसरी बच्ची ने अपना नाम काजल बताया। उससे यही सवाल पूछने पर जवाब मिला, आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हो। आंगनबाड़ी केंद्र की शिक्षिका प्रियतमा सक्सेना ने बताया कि बच्चे पीएम से मिलकर काफी खुश नजर आए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टाल में बच्चों से इस अंदाज में मिले। पीआइबी

    सोबन सिंह गुसांई, जागरण देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां भी जाते हैं, वहां उनके व्यक्तित्व और सादगी के कई रंग देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा एफआरआइ में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से लगी प्रदर्शनी में भी दिखाई दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग के स्टाल में आंगनबाड़ी केंद्र के चार बच्चों के पास पहुंचे प्रधानमंत्री ने आठ वर्ष की अनन्या से मुखातिब होकर अपने बारे में पूछा, क्या आप मुझे जानती हो? इस पर अनन्या मासूमियत भरे अंदाज में झट से बोली- 'मोदी जी'। प्रधानमंत्री ने फिर पूछा- क्या मुझे कहीं देखा है, तो बच्ची बोली- 'आपको टीवी पर कई बार देखा है'। यह सुनकर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंस पड़े।

    दूसरी बच्ची ने अपना नाम काजल बताया। उससे भी यही सवाल पूछने पर जवाब मिला, आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हो। प्रदर्शनी में लगी हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में प्रधानमंत्री के पूछने पर सही जवाब मिला। इस पर प्रधानमंत्री ने पत्तेदार सब्जी का सेवन करने की सलाह भी दी। एक बच्ची से प्रधानमंत्री ने रंगों के बारे में पूछा। इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री को फूल भी भेंट किया।

    बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो

    जब प्रधानमंत्री स्टाल से आगे बढ़ने लगे तो बच्चों ने उनसे फोटो खिंचवाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने तत्काल बच्चों की बात मानीं और उनके साथ फोटो खिंचवाई। आंगनबाड़ी केंद्र की शिक्षिका प्रियतमा सक्सेना ने बताया कि बच्चे प्रधानमंत्री से मिलकर काफी खुश नजर आए। वह आंगनबाड़ी केंद्र से पांच बच्चों को साथ लेकर आए थे, इनमें से दो बालिकाएं बहुत छोटी थीं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के सवालों का सहजता से जवाब दिया।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand @25: पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी सौगात, किया 8260 करोड़ की इन परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

    यह भी पढ़ें- PM Modi Dehradun Visit: देहरादून पहुंचे पीएम मोदी, एफआरआई में उमड़ी इतनी भीड़; टूटे सारे रिकॉर्ड 