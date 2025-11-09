प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ वर्ष की अनन्या से पूछा- मैं कौन? बच्ची ने मुस्कराकर कहा मोदी जी

सोबन सिंह गुसांई, जागरण देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां भी जाते हैं, वहां उनके व्यक्तित्व और सादगी के कई रंग देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा एफआरआइ में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से लगी प्रदर्शनी में भी दिखाई दिया।

विभाग के स्टाल में आंगनबाड़ी केंद्र के चार बच्चों के पास पहुंचे प्रधानमंत्री ने आठ वर्ष की अनन्या से मुखातिब होकर अपने बारे में पूछा, क्या आप मुझे जानती हो? इस पर अनन्या मासूमियत भरे अंदाज में झट से बोली- 'मोदी जी'। प्रधानमंत्री ने फिर पूछा- क्या मुझे कहीं देखा है, तो बच्ची बोली- 'आपको टीवी पर कई बार देखा है'। यह सुनकर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंस पड़े।

दूसरी बच्ची ने अपना नाम काजल बताया। उससे भी यही सवाल पूछने पर जवाब मिला, आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हो। प्रदर्शनी में लगी हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में प्रधानमंत्री के पूछने पर सही जवाब मिला। इस पर प्रधानमंत्री ने पत्तेदार सब्जी का सेवन करने की सलाह भी दी। एक बच्ची से प्रधानमंत्री ने रंगों के बारे में पूछा। इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री को फूल भी भेंट किया।