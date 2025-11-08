PM Modi Dehradun Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रजत जयंती पर आ रहे हैं देहरादून, यह रहेगा उनका कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दून स्थित एफआरआइ पहुंच रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यह रहेगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम

11:05 बजे : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।

11:30 बजे : देहरादून एयरपोर्ट से वायु सेना के विशेष हेलीकाप्टर से पहुंचेगे भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए)।

करीब 11:45 बजे : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सड़क मार्ग से आएंगे कार्यक्रम स्थल एफआरआइ। इस दौरान संबोधन से लेकर उद्योग विभाग की ओर से लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनी को देखेंगे।

दोपहर 1:30 बजे : कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सड़क मार्ग से पहुंचेंगे आइएमए और यहां से हेलीकाप्टर से जाएंगे देहरादून एयरपोर्ट।

दोपहर : 2:05 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

सुबह चार बजे से अलर्ट मोड पर आ जाएगी पुलिस

एफआरआइ में भव्य कार्यक्रम के चलते पुलिस देर रात तक कार्यक्रम स्थल के आसपास व्यवस्थाएं बनाने में जुटी रही। रविवार को सुबह चार बजे से ही पुलिस व्यवस्थाओं को अमलीजामा पहनाएगी। कार्यक्रम में गढ़वाल के अलावा हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर क्षेत्र से बसें आएंगी। ऐसे में यातायात पुलिस सुबह से ही सड़कों पर तैनात रहकर वाहनों को निकालेगी। हालांकि, यातायात पुलिस ने जगह-जगह रूट के लिए स्टीकर भी लगाए हैं। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल व आइएमए के आसपास तैनात पुलिसकर्मी कार्यक्रम से तीन घंटे पहले ही ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे।