    PM Modi Uttarakhand Visit: पीएम मोदी को भा गई देवभूमि उत्तराखंड, 11 साल में 16वीं बार आगमन; दी अनगिनत सौगातें

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 साल में 16वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे राज्य में विकास को गति मिलेगी। उन्होंने उत्तराखंड में श्रद्धा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए और राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की।

    उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ रहे हैं देहरादून। फाइल फोटो

    अश्वनी त्रिपाठी, जागरण देहरादून : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छिपा नहीं है। उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आगमन भी महज औपचारिक नहीं, बल्कि देवभूमि से उनके गहरे रिश्तों का प्रतीक है। अपने कार्यकाल के 11 वर्षों में पीएम मोदी 16वीं बार देवभूमि पधार रहे हैं। वह जब भी उत्तराखंड आते हैं, तो आस्था, विश्वास के साथ विकास का नया संदेश लाते हैं। अपने हर दौरे में उन्होंने उत्तराखंड को नए शिखर पर ले जाने का संकल्प दोहरा कर अनेक विकास योजनाओं की सौगात दी हैं। राज्य को अब तक मिल चुकी एक लाख करोड़ से अधिक की विकास योजनाएं इसका उदाहरण है।

    वर्ष 2014–2019 : आपदा से जूझते राज्य को नई दिशा

    वर्ष 2014 में पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम का दौरा किया, जहां उन्होंने 2013 की भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की।
    वर्ष 2017 और 2019 के केदारनाथ दौरे में पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दी।
    मई 2019 में उन्होंने केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान कर आध्यात्मिक पर्यटन को नई पहचान दी।

    वर्ष 2021 : राज्य को मिली 18 हजार करोड़ की सौगात

    चार दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ की 18 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, नई एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और स्मार्ट सिटी योजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे।

    वर्ष 2023 : निवेश के नए युग की शुरुआत

    दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में पीएम मोदी ने नया उत्तराखंड-आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। इस मौके पर तीन लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

    वर्ष 2025 :  खेल, पर्यटन और आपदा राहत पर फोकस

    जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने देहरादून से 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया और खेल अवसंरचना के लिए 2,000 करोड़ की परियोजनाएं घोषित कीं। मार्च 2025 में उन्होंने मुखबा से विंटर टूरिज्म की शुरुआत की। सितंबर 2025 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर 1,200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की।

    वर्ष 2025 :  रजत जयंती पर मोदी-मोड में उत्तराखंड

    राज्य स्थापना की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री आज देहरादून पहुंचेंगे। यह माना जा रहा है कि वे इस पावन अवसर पर राज्य के विकास के अगले दशक का विजन डाक्यूमेंट जारी करेंगे।

    मोदी से आपदारोधी विकास की आस

    भीषण बारिश और भूस्खलन ने उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। आपदा ने यह अहसास करा दिया कि अन्य राज्यों की तरह आपदा-रोधी विकास माडल ही अब समय की जरूरत है। राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस समय सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि आने वाले वर्षों में केंद्र एक आपदारोधी विकास नीति का खाका दे, जिसमें राज्य की भौगोलिक और जलवायु स्थितियों को ध्यान में रखा जाए। विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय सुरक्षा, वैज्ञानिक योजना और भौगोलिक अध्ययन से जोड़ा जाए, जिससे विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे।

