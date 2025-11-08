Rajat Jayanti Uttarakhand: आप आ रहे हैं पीएम के कार्यक्रम में, अपने साथ न लाएं झोला, पानी की बोतल और लाइटर
उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के एफआरआइ कार्यक्रम के लिए पुलिस ने सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम स्थल पर बैग, पानी की बोतल और ज्वलनशील पदार्थ लाने पर रोक है। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य की स्थापना के रजत जयंती समारोह के अवसर पर रविवार को एफआरआइ में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है।
सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल में बैग-झोला, पानी की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, लाइटर व अन्य सामान ले जाना प्रतिबंधित किया गया है।
पुलिस विभाग ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले आमजन से अनुरोध किया है कि ऐसी किसी भी वस्तु को अपने साथ कार्यक्रम स्थल में न लाये। कहा कि ऐसी किसी भी वस्तु के साथ किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
क्यूआर कोड स्कैन कर ढूंढ सकते हैं पार्किंग
प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी नौ नवंबर को राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव को लेकर एफआरआइ पहुंचेंगे। इस को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात लोकजीत सिंह ने ट्रैफिक प्लान देखने के लिए क्यूआर कोड जारी किया है।
जिससे वाहन चालक आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसके अलावा यदि किसी वाहन चालक को एफआरआइ में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचना है तो वह क्यूआर कोड स्कैन करने पर पार्किंग भी ढूंढ सकता है।
