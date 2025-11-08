Rajat Jayanti Uttarakhand: आप आ रहे हैं पीएम के कार्यक्रम में, अपने साथ न लाएं झोला, पानी की बोतल और लाइटर

जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य की स्थापना के रजत जयंती समारोह के अवसर पर रविवार को एफआरआइ में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है।

सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल में बैग-झोला, पानी की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, लाइटर व अन्य सामान ले जाना प्रतिबंधित किया गया है।

पुलिस विभाग ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले आमजन से अनुरोध किया है कि ऐसी किसी भी वस्तु को अपने साथ कार्यक्रम स्थल में न लाये। कहा कि ऐसी किसी भी वस्तु के साथ किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।