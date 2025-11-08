प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहन और बहनोई पहुंचे तीर्थनगरी ऋषिकेश, गंगा आरती में होंगे शामिल

शनिवार को देहरादून रोड स्थित अंबेरिश होटल में होटल संचालक अक्षत गोयल और नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश उनियाल ने उनका स्वागत किया। पर्यटन कारोबारी अक्षत ने बताया कि होटल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहन और बहनोई को सात्विक भोजन परोसा गया। वह अगले छह दिन तक तीर्थनगरी में रहकर आसपास के धार्मिक स्थलों को देखेंगे।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहन बसंती बेन और बहनोई हस मुखलाल छह दिवसीय निजी दौरे पर शनिवार को तीर्थनगरी पहुंचे। उनका गंगा आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम है।

बताया कि पीएम मोदी की बहन बसंती बेन और बहनोई हस मुखलाल का गंगा आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि इससे पहले बसंती बेन और हसमुखलाल तीन दिन तक शांतिकुंज, हरिद्वार में रुके थे।

रविवार को देहरादून आ रहे हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। अवसर होगा रविवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मुख्य समारोह का। इस मौके पर पीएम मोदी आठ हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। इनमें बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजनाएं प्रमुख हैं। इसके साथ वह ऊर्जा, पर्यटन और लोनिवि समेत विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।