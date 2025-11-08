PM Modi Dehradun Visit : पीएम राज्य स्थापना दिवस पर करेंगे 8260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में रविवार को भाग लेंगे। वह 8260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी राज्य की 25 वर्ष की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को हर क्षेत्र में आदर्श बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हृदय में उत्तराखंड में बसता है। समय-समय पर देवभूमि उत्तराखंड से अपने लगाव को जाहिर भी करते आए हैं।
देवभूमि को वह अपना दूसरा घर मानते हैं तो राज्यवासियों को अपना परिवार। मौका राज्य स्थापना की रजत जयंती का है तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राज्यवासियों के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए आ रहे हैं।
यह पहली बार है, जब वह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।
वह रजत जयंती वर्ष पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे, साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। एक दौर में उन्होंने केदारनाथ धाम के नजदीक गुफा में साधना की थी। बाबा केदार उनके आराध्य हैं।
हर सुख व दुख में पह राज्यवासियों के साथ खड़े नजर आते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में 16 वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं।
केदारनाथ पुनर्निर्माण का विषय हो, सीमांत हर्षिल में सैनिकों के साथ मिलकर दीवाली मनाने का, आदि कैलास में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का विषय हो अथवा धराली व थराली में आई आपदा के बाद राज्यवासियों के दुख को बांटने का, प्रधानमंत्री ने हर मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है।
ऐसे में जब राज्य स्थापना का रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है तो प्रधानमंत्री भी राज्यवासियों के साथ इस खुशी को साझा करने आ रहे हैं।
इस दौरान राज्य की 25 वर्ष की विकास यात्रा पर आधारित काफी टेबल बुक का भी विमोचन करेंगे। वह राज्य की विकास यात्रा से संबंधित थीम पार्क व पवेलियन का निरीक्षण करेंगे तो प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह जनसभा को संबोधित करेंगे।
इन परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण
अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोन में पेयजल आपूर्ति, पिथौरागढ़ विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा सयंत्र, हल्द्वानी स्टेडियम में एस्टोटर्फ हाकी ग्राउंड।
इन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास
जमरानी बांध परियोजना, सौंग बांध परियोजना, चंपावत में महिला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र तथा विद्युत सब स्टेशन परियोजना।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक कहा है। हम उनके विजन के अनुरूप राज्य को हर क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखंड में दिल की गहराइयों से स्वागत है।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड।
