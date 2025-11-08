PM Modi Dehradun Visit : पीएम राज्य स्थापना दिवस पर करेंगे 8260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास 

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हृदय में उत्तराखंड में बसता है। समय-समय पर देवभूमि उत्तराखंड से अपने लगाव को जाहिर भी करते आए हैं।

देवभूमि को वह अपना दूसरा घर मानते हैं तो राज्यवासियों को अपना परिवार। मौका राज्य स्थापना की रजत जयंती का है तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राज्यवासियों के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए आ रहे हैं।

यह पहली बार है, जब वह राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 8260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

वह रजत जयंती वर्ष पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे, साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। एक दौर में उन्होंने केदारनाथ धाम के नजदीक गुफा में साधना की थी। बाबा केदार उनके आराध्य हैं।

हर सुख व दुख में पह राज्यवासियों के साथ खड़े नजर आते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में 16 वीं बार उत्तराखंड आ रहे हैं।

केदारनाथ पुनर्निर्माण का विषय हो, सीमांत हर्षिल में सैनिकों के साथ मिलकर दीवाली मनाने का, आदि कैलास में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का विषय हो अथवा धराली व थराली में आई आपदा के बाद राज्यवासियों के दुख को बांटने का, प्रधानमंत्री ने हर मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है।