रजत जयंती के उपलक्ष्य पर पैराग्लाइडिंग के एयरो शो, दून के गौरव पंवार ने दिखाया शानदार हवाई करतब, जीता खिताब
देहरादून में रजत जयंती के अवसर पर पैराग्लाइडिंग एयरो-शो का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के गौरव पंवार विजेता बने। टिहरी के जितेंद्र सिंह दूसरे और भीमताल के भरत तीसरे स्थान पर रहे। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हॉट एयर बैलून राइड भी शामिल थी, जिसमें छात्रों ने खूब आनंद लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।
जागरण संवाददाता, देहरादून: पैराग्लाइडिंग के एयरो-शो में देहरादून के गौरव पंवार ने शानदार हवाई करतब दिखाकर विजेता का खिताब हासिल किया। टिहरी के जितेंद्र सिंह दूसरे और भीमताल (नैनीताल) के भरत तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में राज्य आठ जिलों से 22 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।
राज्य स्थापना दिवस (रजत जयंती) के उपलक्ष्य पर पर्यटन विभाग द्वारा शुक्रवार को थानो में हाट एयर बैलून राइड और पैराग्लाइडिंग के एयरो-शो का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने किया।
इस दौरान बीएसएफ इंस्टीट्यूट आफ एडवेंचर एंड ट्रेनिंग के अनुभवी पैराग्लाइडर्स ने थानो न्याय पंचायत के सिंधवाल गांव से टेकआफ कर आसमान में करतब दिखाई। इसके साथ एयरो-शो व एक्यूरेसी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन कर थानो न्याय पंचायत के चकतलाई गांव में लैंड किया।
वहीं, राजकीय इंटर कालेज थानो के प्रागंण में हाट एयर बैलून राइड का आयोजन हुआ, जिसमें कालेज के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर हाट एयर बैलून का आनंद लिया। जिला पर्यटन अधिकारी बृजेंद्र पांडेय ने बताया कि पैराग्लाइडिंग के प्रथम विजेता को पांच हजार, द्वितीय को तीन हजार और तृतीय विजेता को दो हजार रुपये का नकद पुरस्कार वितरित किया गया है।
