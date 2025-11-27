Language
    Bear Attack: भालू के हमले में एक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:33 PM (IST)

    टिहरी जिले में भालू के हमले में एक बाइक सवार ग्रामीण की मौत हो गई। घटना भिलंगना के मगरौं पौखाल के पास हुई जब राकेश गिरी घर लौट रहे थे। वहीं, रुद्रप्रयाग में एक फिटर भरत सिंह चौधरी भालू से भिड़ गए और घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    टिहरी में बाइक सवार पर मारा झपट्टा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण टीम, नई टिहरी/रुद्रप्रयाग। पर्वतीय जिलों में भालुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब टिहरी जिले में भालू ने बाइक सवार ग्रामीण पर झपट्टा मार दिया। इस हमले में ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि रुद्रप्रयाग में फिटर ने भालू से भिड़कर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान वह घायल हो गया।

    पहला हादसा मंगलवार रात आठ बजे टिहरी जिले के भिलंगना के मगरौं पौखाल के पास हुआ। खालपाली के प्रधान वीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि गूंज संस्था में कार्यरत चमोली जिले के निवासी राकेश गिरी (44 वर्ष) घर को लौट रहे थे। रास्ते में भालू ने उनकी बाइक पर हमला बोल दिया। पीछे से आ रहे अन्य लोगों के शोर मचाने पर भालू तो भाग गया, लेकिन राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

    बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। एम्स ऋषिकेश जाते समय कीर्तिनगर के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि पौखाल के रेंज अधिकारी हर्षराम उनियाल ने भालू के हमले की घटना से इन्कार किया है।

    दूसरे हादसे में बुधवार सुबह सात बजे रुद्रप्रयाग के कोट मल्ला क्षेत्र में भालू ने फिटर भरत सिंह चौधरी पर उस समय हमला बोल दिया, जब वह ग्राम पंचायत के टैंक में पानी खोलने गए थे। हालांकि घबराने के बजाय भरत सिंह भालू से भिड़ गए। लगभग दस मिनट जमकर गुत्थमगुत्था होती रही। उन्होंने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। पैरों में गंभीर जख्म आने पर उन्हें रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल से श्रीनगर बेस चिकित्सालय रेफर किया गया है।

