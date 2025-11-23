Uttarkashi News: भेड़-बकरी चराने गई महिला पर भालू ने किया हमला, घायल
उत्तराकाशी के मोरी में, ओसला गाँव की सुनीता देवी नामक एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। वह जंगल में चारा पत्ती लेने और भेड़-बकरी चराने गई थी। चरवाहों ने उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वन विभाग ने आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है।
संवाद सूत्र, पुरोला । मोरी के सुदूरवर्ती ओसला गांव निवासी एक महिला को भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला गांव के पास ही कुपड़ा तोक के जंगल में पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने व भेड़-बकरी चराने गई थी। भेड़ चरवाहों ने किसी तरह महिला को भालू के चंगुल से बचाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी में भर्ती कराया।
घटना रविवार सुबह 12:30 बजे की है। ओसला गांव निवासी सुनिता देवी (30) पत्नी बरफिया लाल गांव के पास कुपड़ा तोक के जंगल में पशुओं के लिए चारा पत्ती लेने व भेड़-बकरी चराने गई थीं। इस दौरान भालू ने सुनिता पर हमला कर दिया। उनके शोर मचाने पर पास में भेड़ों को चरा रहे चरवाहों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुनिता को भालू के चंगुल से बचाया। इस हमले में सुनिता घायल हो गईं।
स्वजन ने सुनिता को उपचार के लिए मोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। उपनिदेशक गोविंद पशु वन्य जीव विहार निधि सेमवाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वन कर्मी मौके पर पहुंचे और स्वजन की सहायता से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। बताया कि संबंधित रेंज अधिकारी को तत्काल घायल को आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं।
