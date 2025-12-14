New Year 2026: ऋषिकेश में जश्न की तैयारी शुरू, कैंप और होटलों में आने लगे पर्यटकों के फोन

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : नए साल के जश्न को लेकर कैंप-होटलों में तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि, अभी बहुत अधिक एडवांस बुकिंग नहीं है। जानकारी के लिए कारोबारियों के पास पर्यटकों के फोन आ रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि 20 दिसंबर के बाद स्थिति और साफ होगी। लेकिन वह अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हैं।

नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक शिवपुरी, कौड़ियाला, मोहनचट्टी पहुंचते हैं। इसमें दिल्ली-एनसीआर के पर्यटक सबसे अधिक रहते हैं। इस क्षेत्र में करीब 200 कैंप हैं। पर्यटक कैंपों में नया साल मनाना अधिक पसंद करते हैं। इन कैंपों में नए साल के जश्न पर कैंप फायर, म्यूजिक, आतिशबाजी के कार्यक्रम होते हैं।

एक रात का 1500 से 2000 रुपये तक खर्च एक व्यक्ति का एक रात का खर्च करीब 1500 से 2000 रुपये के बीच रहता है। कैंप संचालक और पर्यटन कारोबारी किशोर कंडारी का कहना है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग स्वजन और दोस्तों के साथ कैंपों में आते हैं। नए साल के जश्न के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।

अभी बहुत अधिक एडवांस बुकिंग नहीं आई है। कुछ लोग जानकारी के लिए फोन कर रहे हैं।

20 दिसंबर के आसपास से स्थिति और स्पष्ट होगी। उसी के अनुरूप फिर व्यवस्था बनाई जाएगी। 30 और 31 दिसंबर की देर शाम पहुंचते पर्यटक पर्यटन कारोबारी कमल सिंह पुंडीर, हिमांशु रावत, चंद्रपाल भंडारी का कहना है कि उम्मीद है कि बड़ी संख्या में पर्यटक नया साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचेंगे। कैंपों की ओर से शुरुआती तैयारी की गई है। कई बार 30 दिसंबर और 31 दिसंबर की देर शाम ही अचानक पर्यटक कैंपों में पहुंचते हैं।

लोगों के लिए तैयार कर रहे पैकेज कैंप संचालक किशोर कंडारी का कहना है कि आमतौर पर स्थानीय लोग नया साल मनाने के लिए कैंपों में कम आते हैं। स्थानीय लोगों के लिए भी विशेष छूट आदि की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में कैंप, होटल खुले हैं। जिससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। कैंप संचालक अब पर्यटकों तक पहुंच बनाने के लिए अलग-अलग माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए आफरों को तैयार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के भी पैकेज तैयार किए जा रहे हैं।

शाम को बढ़ा वाहनों का दबाव रविवार शाम को ऋषिकेश में वाहनों का दबाव बढ़ गया। इससे जाम की स्थिति बन गई। द्वितीय शनिवार का अवकाश होने के चलते कई लोग शुक्रवार शाम को ही पहुंच गए थे। पर्यटक अलग-अलग जगह कैंपों, होटलों में ठहरे। शाम चार बजे बाद लोगों ने वापसी शुरू की।