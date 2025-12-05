Uttarakhand: तीन नई हेली सेवा हो रही हैं शुरू, ये देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और फिर गौचर तक भरेंगी उड़ान

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: प्रदेश में उड़ान योजना के तहत देहरादून से टिहरी, श्रीनगर व गौचर होते हुए हेलीसेवा शनिवार छह दिसंबर से शुरू होगी। दिन में दो बार होगी सेवा यह सेवा दिन में दो बार संचालित होगी। इसका संचालन हेरिटेज एविएशन करेगी। इसका गौचर तक का किराया दो हजार रुपये रहेगा। तीन नई हेली सेवा शुरू प्रदेश में हेली सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में अब उड़ान के लिए तीन नई हेली सेवा शुरू हो रही हैं। यह सेवा देहरादून से टिहरी, टिहरी से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से गौचर तक जाएगी।

