Uttarakhand: तीन नई हेली सेवा हो रही हैं शुरू, ये देहरादून से टिहरी, श्रीनगर और फिर गौचर तक भरेंगी उड़ान
उत्तराखंड में तीन नई हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू हो रही हैं। ये सेवाएं देहरादून से टिहरी, टिहरी से श्रीनगर और श्रीनगर से गौचर के बीच उड़ान भरेंगी। इस पहल स ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: प्रदेश में उड़ान योजना के तहत देहरादून से टिहरी, श्रीनगर व गौचर होते हुए हेलीसेवा शनिवार छह दिसंबर से शुरू होगी।
दिन में दो बार होगी सेवा
यह सेवा दिन में दो बार संचालित होगी। इसका संचालन हेरिटेज एविएशन करेगी। इसका गौचर तक का किराया दो हजार रुपये रहेगा।
तीन नई हेली सेवा शुरू
प्रदेश में हेली सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में अब उड़ान के लिए तीन नई हेली सेवा शुरू हो रही हैं। यह सेवा देहरादून से टिहरी, टिहरी से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से गौचर तक जाएगी।
किराया होगा 1000 रुपये
यह सेवा देहरादून के जौलीग्रांट से सुबह सवा दस बजे नई टिहरी के लिए चलेगी। इसका किराया दो हजार रुपये होगा। टिहरी से श्रीनगर के लिए यह सेवा सुबह 10:30 पर चलेगी। इसका किराया 1000 रुपये होगा।
श्रीनगर से यह सेवा सुबह 10:45 से गौचर को चलेगी। इसका किराया 1000 रुपये रहेगा। गौचर से यह सेवा श्रीनगर के लिए सुबह 11 बजे चलेगी।
श्रीनगर से टिहरी के लिए सुबह 11:15 बजे और टिहरी से देहरादून के लिए सुबह 11:30 बजे वापसी करेगी। दोपहर में यह सेवा देहरादून से टिहरी के लिए 2:30 चलेगी और तीन बजे गौचर पहुंचेगी।
