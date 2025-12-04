जागरण संवाददाता, संभल। संभल में गुरुवार की दोपहर को आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। हेलीकॉप्‍टर ने शहर के उपर से दो चक्कर लगाए तो सभी लोग चौंक गए। दरअसल, करीब चार महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने भी हेलीकॉप्टर से शहर से शहर का हवाई दौरा किया था।

गुरुवार की दोपहर आम दिनों की तरह थी और लोग भी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। जहां अधिकांश लोग धूप में घर की छतों पर बैठे तो कुछ अन्य कार्य करने में व्यस्त थे। इसी बीच दोपहर करीब 2.50 बजे एक हेलीकॉप्टर शहर के उपर आसमान में दिखाई दिया।

पश्चिम की ओर से आया यह हेलीकॉप्टर पूर्व की ओर गया और कुछ ही पल में वहां लौटकर पश्चिम से हाेता हुआ चक्कर मारते हुए दक्षिण की ओर उड़ गया। ऐसे में सफेद रंग वाले इस हेलीकॉप्टर ने कुछ ही देर में शहर के उपर से दो चक्कर लगाए। लगातार कुछ देर तक हेलीकॉप्टर को शहर के उपर कुछ दूरी पर मंडराते देख लोग चौंक गए।