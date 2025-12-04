संभल के आसमान में हेलीकॉप्टर ने लगाए चक्कर तो चौंक गए लोग, कौन बैठा था अंदर?
संभल में गुरुवार दोपहर एक हेलीकॉप्टर ने आसमान में चक्कर लगाए, जिससे लोग आश्चर्यचकित हो गए। करीब चार महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी तर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। संभल में गुरुवार की दोपहर को आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर ने शहर के उपर से दो चक्कर लगाए तो सभी लोग चौंक गए। दरअसल, करीब चार महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हेलीकॉप्टर से शहर से शहर का हवाई दौरा किया था।
गुरुवार की दोपहर आम दिनों की तरह थी और लोग भी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। जहां अधिकांश लोग धूप में घर की छतों पर बैठे तो कुछ अन्य कार्य करने में व्यस्त थे। इसी बीच दोपहर करीब 2.50 बजे एक हेलीकॉप्टर शहर के उपर आसमान में दिखाई दिया।
पश्चिम की ओर से आया यह हेलीकॉप्टर पूर्व की ओर गया और कुछ ही पल में वहां लौटकर पश्चिम से हाेता हुआ चक्कर मारते हुए दक्षिण की ओर उड़ गया। ऐसे में सफेद रंग वाले इस हेलीकॉप्टर ने कुछ ही देर में शहर के उपर से दो चक्कर लगाए। लगातार कुछ देर तक हेलीकॉप्टर को शहर के उपर कुछ दूरी पर मंडराते देख लोग चौंक गए।
दरअसल, करीब चार महीने पहले सात अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहजोई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे तो उन्हाेंने भी शहर के उपर से तीन-चार चक्कर हेलीकॉप्टर से लगाए थे। मगर अब दूसरे हेलीकॉप्टर को शहर के उपर से चक्कर लगाते देख सभी चौंक गए। बाद में जानकारी करने पर पता चला कि इस हेलीकॉप्टर में निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी कैलाशानंद गिरी थे, जोकि कल्कि धाम से बहजोई की ओर जा रहे थे और इसी के चलते उन्होंने हेलीकॉप्टर से शहर को देखा।
