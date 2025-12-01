हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा के साथ शुरू होगी विश्व की पहली 'कल्कि कथा', देशभर के साधु-संत होंगे शामिल
ऐंचोड़ा कंबोह के कल्किधाम में 1 से 7 दिसंबर तक कल्कि कथा का आयोजन होगा, जिसका वाचन जगद्गुरु रामभद्राचार्य करेंगे। आयोजकों के अनुसार यह विश्व की पहली कल्कि कथा होगी। कार्यक्रम में देशभर से हजारों साधु-संत शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा के साथ कथा का शुभारंभ होगा और उससे पहले हवन-यज्ञ संपन्न किए जाएंगे।
रविवार को कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया को बताया कि कथा दोपहर एक से शाम चार बजे तक चलेगी। कथा के शुभारंभ पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत भी मौजूद होंगे। काशी की तर्ज पर शाम को आरती होगी। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल्किधाम का शिलान्यास पिछले वर्ष 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब धाम का निर्माण चल रहा है।
पहली बार कल्कि कथा का शुभारंभ
कल्कि पीठाधीश्वर बोले कि पूरी दुनिया में पहली बार कल्कि कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस कथा का निमंत्रण प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री समेत अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया गया है। यहां पर भगवान कल्कि का अंतिम अवतार होगा। फिर कोई अवतार नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह सनातन का अंतिम अवतार होगा।
ये होंगे शामिल
इस कथा में राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से हजारों संत-साधु शामिल होंगे। प्रमोद कृष्णम ने बताया कि सात दिवसीय आयोजन में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि, विश्व जागृति मिशन के अध्यक्ष सुधांशुजी महाराज, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज, गोवा से ब्रह्मेश आनंदजी महाराज, आनंद अखाड़ा के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंदजी महाराज, गीता मनुष्य ज्ञान आनंदजी महाराज, स्वामी कैलाश आनंदजी महाराज समेत कई साधु-संत रहेंगे। इसके अलावा बागेश्वरधाम से धीरेंद्र शास्त्री महाराज भी आएंगे।
