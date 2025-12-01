हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा के साथ शुरू होगी विश्व की पहली 'कल्कि कथा', देशभर के साधु-संत होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, संभल। ऐंचोड़ा कम्बोह में कल्किधाम पर एक से सात दिसंबर तक कल्कि कथा का आयोजन होने जा रहा। कथा का वाचन जगद्गुरु रामभद्राचार्य करेंगे। आयोजकों का दावा है कि यह विश्व की पहली कल्कि कथा होगी। यहां पर देश भर के अलग-अलग राज्यों से हजारों साधु संत पहुंचेंगे। हेलीकाप्टर से पुष्पवर्षा के साथ कथा का शुभारंभ होगा। उससे पहले हवन यज्ञ होंगे।

रविवार को कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया को बताया कि कथा दोपहर एक से शाम चार बजे तक चलेगी। कथा के शुभारंभ पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत भी मौजूद होंगे। काशी की तर्ज पर शाम को आरती होगी। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल्किधाम का शिलान्यास पिछले वर्ष 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब धाम का निर्माण चल रहा है।

पहली बार कल्कि कथा का शुभारंभ कल्कि पीठाधीश्वर बोले कि पूरी दुनिया में पहली बार कल्कि कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस कथा का निमंत्रण प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री समेत अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया गया है। यहां पर भगवान कल्कि का अंतिम अवतार होगा। फिर कोई अवतार नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह सनातन का अंतिम अवतार होगा।