    मसूरी माल रोड बैरियर पर पर्यटकों के लिए नई सुविधा, कैश एंट्री से मिलेगी राहत

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:02 PM (IST)

    मसूरी माल रोड पर पर्यटकों को अब कैश एंट्री से राहत मिलेगी, क्योंकि नगर पालिका परिषद फास्टैग सिस्टम शुरू करने जा रही है। इससे जाम की समस्या कम होगी और एंट्री तेजी से हो सकेगी। इसके अलावा, हुसैनगंज का नाम बदलकर श्रीकृष्णनगर करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी की माल रोड पर एंट्री के लिए अब पर्यटकों के वाहनों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद ने माल रोड बैरियर को अत्याधुनिक बनाने के लिए फास्टैग आधारित एंट्री सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। अगले दो महीनों में यह सुविधा शुरू होने की संभावना है। अभी बैरियर पर नकद टोल शुल्क देकर एंट्री दी जाती है, जिसमें पर्यटन सीजन के दौरान काफी जाम लग जाता है।

    नगर पालिका बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार माल रोड बैरियर पर नये बूम बैरियर, फास्टैग स्कैनर, हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और स्वचालित भुगतान व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके बाद वाहन माल रोड में प्रवेश करते समय फास्टैग से स्वतः शुल्क कट जाएगा, जिससे जाम की समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है। नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार हर सीजन में माल रोड पर हजारों पर्यटक वाहन पहुंचते हैं और टिकट काउंटर पर भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक अव्यवस्थित हो जाता है। फास्टैग सिस्टम लागू होने के बाद एंट्री समय में 50 से 60 प्रतिशत तक तेजी आने की उम्मीद है।

    नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि यह कदम मसूरी को स्मार्ट और ट्रैफिक-फ्रेंडली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पर्यटन सीजन में सबसे बड़ी चुनौती वाहनों को नियंत्रित करना है। फास्टैग से टोल शुल्क प्रणाली पारदर्शी, तेज और सुरक्षित होगी। इसके साथ ही कोल्हूखेत स्थित ईको बैरियर पर भी फास्टैग लगाने की तैयारी चल रही है, ताकि शहर के दोनों ओर से आने वाले वाहनों की एंट्री को सुव्यवस्थित किया जा सके। नगर पालिका जल्द ही सिस्टम का ट्रायल रन शुरू करेगी। पालिकाध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि गर्मियों के सीजन से पहले यह सुविधा पूरी तरह संचालित हो जाएगी।

    हुसैनगंज का नाम होगा श्रीकृष्णनगर

    मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में किंक्रेग के पास स्थित हुसैनगंज का नाम श्रीकृष्णनगर करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। क्षेत्रीय पार्षद के इस प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, जिसे अंतिम स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड बैठक में गनहिल रोपवे संचालन अवधि 11 माह बढ़ाने, झूलाघर पर संचालित बड़ा झूला हटाकर छोटे झूले लगाने के लिए दोबारा टेंडर करने, गाड़ीखाना पार्किंग निर्माण के लिए पूर्व में हुआ टेंडर निरस्त कर नया टेंडर निकालने का निर्णय भी लिया गया।

    मसूरी में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए झड़ीपानी में एबीसी सेंटर बनाने तथा मकडेती में शेल्टर होम बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां कुत्तों को रखा जाएगा। इसके अलावा पालतू कुत्तों के पंजीकरण का निर्णय भी हुआ।

