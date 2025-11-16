पहाड़ों की रानी मसूरी में हर्षोल्लास के साथ मनायी गई बूढ़ी दिवाली, तांदी और रासौ नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र

संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में बग्वाली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डिबसा पूजन के साथ होलियात खेली गई और अखरोट की भिरूड़ी वितरण के बाद महिलाओं और पुरुषों के बीच रस्साकसी का मुकाबला हुआ। पारंपरिक तांदी, रासौ, जंगूबाजी और सराईं नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी नृत्य में भाग लेकर खूब मनोरंजन किया। मसूरी के अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच के तत्वावधान में मसूरी कैम्पटी रोड पर स्थित पुराने चकराता टोल पर आयोजित बूढ़ी दीपावली सेलिब्रेशन में जौनपुर, जौनसार और रवाईं घाटी के निवासियों के साथ स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने भी प्रतिभाग किया।

समारोह का आरंभ डिबसा पूजन से हुआ, जिसे पंडित सुमन नौटियाल ने संपन्न करवाया। इसके बाद होलियात खेली गई और आकर्षक तांदी और रासौ नृत्य कर रहे महिलाओं और पुरुषों के ऊपर से अखरोट की भिरूड़ी फेंकी गई, जिसे लोगों ने बग्वाल के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। रस्साकसी मुकाबले में महिलाएं विजयी रहीं।