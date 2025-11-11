45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी, गाजियाबाद के मसूरी और त्यौडी में बनेगा मिनी स्टेडियम
गाजियाबाद में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 2025-26 के लिए 45 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिनी स्टेडियम का निर्माण शामिल है। मसूरी और त्यौडी में मिनी स्टेडियम बनेंगे। विधायक ने अन्य गांवों में भी स्टेडियम बनाने का सुझाव दिया, जिस पर जिलाधिकारी ने डीपीआर बनाने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 45 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को सोमवार को सहमति दी गयी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जनपद स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्ताव को पास किया गया है।
बैठक के दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने पूर्व में पूरी हुई परियोजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद वर्ष 2025-26 के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
मुख्य तौर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12.25 लाख रुपये की कीमत से विकासखंड भोजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, ग्राम पंचायत पतला, ग्राम पंचायत बनेड़ा खुर्द, अटौर नंगला में ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपरपज हाल, रजापुर की ग्राम पंचायत मसूरी में 9.20 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम और भोजपुर के गांव त्यौडी में 4.25 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव शामिल रहा। समिति ने इन सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।
मोदीनगर विधायक डॉ. मंजू सिवाच ने ग्राम तलहैटा और किल्हौडा रघुनाथुपर में भी मिनी स्टेडियम निर्माण का सुझाव दिया। इस पर जिलाधिकारी ने जिला युवा कल्याण अधिकारी को दो दिन में डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में बनाए जा रहे सभी मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधानुसार सिंथेटिक ट्रैक तैयार किए जाएं ताकि खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिल सके। बैठक में सांसद अतुल गर्ग भी उपस्थित रहे।
