Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मसूरी में मालरोड से हटाए गए स्ट्रीट वेंडर्स, प्रशासन के साथ हुई नोकझोंक

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:33 PM (IST)

    मसूरी में रविवार को नगर पालिका परिषद और प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल के साथ मालरोड पर अतिक्रमण हटाया। लाइब्रेरी बाजार से झूलाघर तक सड़क किनारे बैठे स्ट्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    मसूरी मालरोड़ से स्ट्रीट वैंडर्स का सामान जब्त कर ले जाते हु प्रशासनिक टीम।

    संवाद सहयोगी, जागरण, मसूरी: नगर पालिका परिषद और प्रशासनिक टीम ने रविवार को भारी पुलिस बल की मदद से मालरोड पर लाइब्रेरी बाजार से झूलाघर तक सड़क किनारे बैठने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर्स की प्रशासनिक टीम से नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पटरी व्यापारियों ने शहीद स्थल पर धरना दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मालरोड से पटरी व्यापारियों को हटाने को लेकर प्रशासन ने 20 दिसंबर की अंतिम तिथि दी थी। इसके बाद रविवार को प्रशासन ने पहले से ही भारी पुलिस बल देहरादून से मंगवा लिया था। इस दौरान अधिकांश पटरी वालों ने स्वयं ही अपना सामान समेट लिया था।

    जिन्होंने सामान नहीं हटाया, उसे प्रशासनिक टीम ने जब्त कर लिया। अतिक्रमण हटाने वाली टीम पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के साथ देर शाम तक मालरोड पर मौजूद रही। इस दौरान कार्निवल सिनेमा के पास पटरी व्यवसाइयों ने उनको घेर लिया और मालरोड पर पटरी लगाने या फिर उचित स्थान पर पटरी उपलब्ध करवाने की मांग करते रहे।

    नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा ने कहा कि प्रशासन ने मालरोड से स्ट्रीट वेंडर्स को हटा दिया है और आगे पटरी नहीं लगाने दी जाएगी। पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि जरूरतमंद पटरी वालों को शहर के पांच चिह्नित स्थानों पर समायोजित किया जाएगा। अब उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम प्रतिदिन शाम को लगातार मालरोड का निरीक्षण करेगी।

    यह भी पढ़ें- मसूरी में तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच पहले हुई 'तू-तू, मैं-मैं', बाद में हाथापाई; वीडियो इंटरनेट पर वायरल

    यह भी पढ़ें- VIDEO : 360 डिग्री में थार घुमाकर कर रहा था स्टंट, पुलिस ने उतारा भूत; किया गिरफ्तार