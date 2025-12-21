मसूरी में मालरोड से हटाए गए स्ट्रीट वेंडर्स, प्रशासन के साथ हुई नोकझोंक

संवाद सहयोगी, जागरण, मसूरी: नगर पालिका परिषद और प्रशासनिक टीम ने रविवार को भारी पुलिस बल की मदद से मालरोड पर लाइब्रेरी बाजार से झूलाघर तक सड़क किनारे बैठने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर्स की प्रशासनिक टीम से नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पटरी व्यापारियों ने शहीद स्थल पर धरना दिया।

मालरोड से पटरी व्यापारियों को हटाने को लेकर प्रशासन ने 20 दिसंबर की अंतिम तिथि दी थी। इसके बाद रविवार को प्रशासन ने पहले से ही भारी पुलिस बल देहरादून से मंगवा लिया था। इस दौरान अधिकांश पटरी वालों ने स्वयं ही अपना सामान समेट लिया था।

जिन्होंने सामान नहीं हटाया, उसे प्रशासनिक टीम ने जब्त कर लिया। अतिक्रमण हटाने वाली टीम पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के साथ देर शाम तक मालरोड पर मौजूद रही। इस दौरान कार्निवल सिनेमा के पास पटरी व्यवसाइयों ने उनको घेर लिया और मालरोड पर पटरी लगाने या फिर उचित स्थान पर पटरी उपलब्ध करवाने की मांग करते रहे।