Dehradun में गेस्ट हाउस में किशोरी के साथ पकड़ा गया मुस्लिम युवक, मोबाइल फोन में मिली अश्लील तस्वीरें
देहरादून में एक गेस्ट हाउस में एक मुस्लिम युवक को नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने युवक के मोबाइल से युवतियों की अश्लील तस्वीरें भी बरामद की ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: शिमला बाईपास स्थित बंसल होम के निकट एक गेस्ट हाउस में मुस्लिम युवक किशोरी के साथ पकड़ा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने दबिश दी।
जिस कमरे में दोनों मिले, वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पटेलनगर कोतवाली की आइएसबीटी चौकी पुलिस आरोपित को अपने साथ ले गई।
हालांकि किशोरी ने उसके साथ किसी तरह की घटना होने से इंकार किया है। पुलिस ने पीड़ित के स्वजन को बुलाया है। काउंसिलिंग करने के बाद उसे स्वजन के सिपुर्द किया जाएगा।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि मुस्लिम युवक हैदर एक किशोरी को एक गेस्ट हाउस में लेकर गया है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना आइएसबीटी पुलिस को दी। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान आरोपित युवक एक किशोरी के साथ था।
बजरंग दल के कार्यकर्ता अमन स्वेडिया ने बताया कि आरोपित का मोबाइल चेक किया गया तो उसके मोबाइल में कई हिंदू युवतियों की अश्लील फोटो थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह अश्लील फोटो खींचकर युवतियों को ब्लैकमेल करता है।
उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस के मालिक से जब किशोरी को कमरा देने की बात कही तो उसने पैसे देकर मामला रफादफा करने की बात कही। आइएसबीटी चौकी प्रभारी हर्ष अरोड़ा ने बताया कि किशोरी टिहरी की रहने वाली है।
किशोरी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। किशोरी के स्वजन को देहरादून बुलाया गया है। उन्होंने किसी तरह से कार्रवाई करने से इंकार किया है। किशोरी की काउंसलिंग करने के बाद उसे स्वजनों के सिपुर्द किया जाएगा।
1000 रुपये बिना आइडी के कमरा देता है संचालक
अमन स्वेडिया ने बताया कि आरोपित गेस्ट हाउस संचालक 1000 रुपये लेकर किसी को भी बिना आइडी के कमरे उपलब्ध कराता है। उन्होंने आरोपित संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने व गेस्ट हाउस सील करने के लिए पुलिस से बात की है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपित नशा करने के बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाता है और इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है। गुरुवार को दबिश का वीडियो जमकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।
यह भी पढ़ें- महिला डॉक्टरों के सामने बीमारी के बहाने करता था अश्लील काम, कनाडा में भारतीय मूल का युवक गिरफ्तार
यह भी पढ़ें- मोदीनगर: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, 4 साल की बच्ची से रिश्तेदार ने की घिनौनी हरकत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।