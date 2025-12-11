Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला डॉक्टरों के सामने बीमारी के बहाने करता था अश्लील काम, कनाडा में भारतीय मूल का युवक गिरफ्तार

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:38 AM (IST)

    कनाडा के मिसिसॉगा शहर में एक 25 वर्षीय भारतीय मूल के युवक वैभव को गिरफ्तार किया गया है। उस पर महिला डॉक्टरों के सामने बीमारी का नाटक करके अश्लील हरकते ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कनाडा में भारतीय मूल का युवक गिरफ्तार (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के मिसिसॉगा से एक 25 वर्षीय भारतीय मूल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक पर महिला डॉक्टरों के सामने मेडिकल कंडीशन का नाटक कर खुद को अश्लिल रूप से प्रदर्शति करने का आरोप लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पील रीजनल पुलिस, (PRP) के अनुसार आरोपी युवक की पहचान वैभव के रूप में हुई है। आरोप है कि वैभव पिछले कई महिनों से मिसिसॉगा शहर के अलग-अलग मेडिकल सेंटर और क्लीनिकों पर जाता था। इस दौरान वो नकली मेडिकल समस्याएं बताकर अनुचित तरीके से शारीरिक संपर्क करवाने की कोशिश करता था।

    बार-बार बनाता था बीमारी का बहाना

    गिरफ्तारी के बाद पील रीजनल पुलिस ने बताया कि 12 डिवीजन आपराधिक जांच ब्यूरो (CIB) ने एक अश्लील कृत्य की जांच के संबंध में ब्रैम्पटन के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि वैभव नाम के संदिग्ध ने बार-बार बीमारी का बहाना बनाकर क्लीनिकों में जाकर महिला डॉक्टरों से अनुचित शारीरिक संपर्क करने की कोशिश की।

    फर्जी पहचान का किया इस्तेमाल

    जांच अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने क्लिनिक की महिला कर्मचारियों के सामने अपने गुप्तांग दिखाए और कई बार डॉक्टरों से बातचीत करते समय फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। आरोपी कथित तौर पर महिला चिकित्सकों द्वारा अनुचित स्पर्श पाने के प्रयास में अपनी चिकित्सीय स्थिति का झूठा दावा करता था।

    वैभव को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और जमानत सुनवाई की प्रतीक्षा करते हुए वह हिरासत में है। भारतीय मूल के वैभव पर अभद्र कृत्य, लाभ प्राप्त करने के इरादे से पहचान की धोखाधड़ी, पहचान पत्र का कब्जा और पहचान की चोरी सहित कई आरोप लगाए गए हैं।

    हालांकि, जांचकर्ताओं को यह भी संदेह है कि आरोपी पीड़ित भी हो सकता है। जिसने अभी तक अपनी जानकारी सामने नहीं रखी है।

    यह भी पढ़ें- कनाडा घूमने गए भारतीय ने स्कूली लड़कियों से की शर्मनाक हरकत, अब किया जाएगा डिपोर्ट