महिला डॉक्टरों के सामने बीमारी के बहाने करता था अश्लील काम, कनाडा में भारतीय मूल का युवक गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के मिसिसॉगा से एक 25 वर्षीय भारतीय मूल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक पर महिला डॉक्टरों के सामने मेडिकल कंडीशन का नाटक कर खुद को अश्लिल रूप से प्रदर्शति करने का आरोप लगा है।

पील रीजनल पुलिस, (PRP) के अनुसार आरोपी युवक की पहचान वैभव के रूप में हुई है। आरोप है कि वैभव पिछले कई महिनों से मिसिसॉगा शहर के अलग-अलग मेडिकल सेंटर और क्लीनिकों पर जाता था। इस दौरान वो नकली मेडिकल समस्याएं बताकर अनुचित तरीके से शारीरिक संपर्क करवाने की कोशिश करता था।

बार-बार बनाता था बीमारी का बहाना गिरफ्तारी के बाद पील रीजनल पुलिस ने बताया कि 12 डिवीजन आपराधिक जांच ब्यूरो (CIB) ने एक अश्लील कृत्य की जांच के संबंध में ब्रैम्पटन के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि वैभव नाम के संदिग्ध ने बार-बार बीमारी का बहाना बनाकर क्लीनिकों में जाकर महिला डॉक्टरों से अनुचित शारीरिक संपर्क करने की कोशिश की।

फर्जी पहचान का किया इस्तेमाल जांच अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने क्लिनिक की महिला कर्मचारियों के सामने अपने गुप्तांग दिखाए और कई बार डॉक्टरों से बातचीत करते समय फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। आरोपी कथित तौर पर महिला चिकित्सकों द्वारा अनुचित स्पर्श पाने के प्रयास में अपनी चिकित्सीय स्थिति का झूठा दावा करता था।