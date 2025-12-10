मोदीनगर: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, 4 साल की बच्ची से रिश्तेदार ने की घिनौनी हरकत

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। शहर की एक कॉलोनी में चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप दूर के रिश्तेदार पर है। बच्ची घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे पीटा गया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है। कॉलोनी का रहने वाला एक वकील अपनी पत्नी और चार साल की बेटी के साथ रहता है।

वकील की थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक, उसकी पत्नी करीब एक महीने से परेशान थी। जब उसने वजह पूछी, तो पता चला कि आरोपी रिश्तेदार उनकी बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था। जब वह घर पर अकेली होती थी, तो वह उसके प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छाड़ करता था। बेटी ने कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी को इस बारे में बताया था।

हालांकि, पत्नी ने समाज की बदनामी के डर से किसी को नहीं बताया। अब जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा, आरोपी ने अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास उसके अश्लील वीडियो हैं, जिन्हें उसने पहले ही शेयर कर दिया है। आरोपी उसकी बहन की बेटी का पति है।