    मोदीनगर: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, 4 साल की बच्ची से रिश्तेदार ने की घिनौनी हरकत

    By Vikas Verma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में एक रिश्तेदार द्वारा चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिय ...और पढ़ें

    गाजियाबाद के मोदीनगर में एक रिश्तेदार द्वारा चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। शहर की एक कॉलोनी में चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप दूर के रिश्तेदार पर है। बच्ची घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे पीटा गया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है। कॉलोनी का रहने वाला एक वकील अपनी पत्नी और चार साल की बेटी के साथ रहता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वकील की थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक, उसकी पत्नी करीब एक महीने से परेशान थी। जब उसने वजह पूछी, तो पता चला कि आरोपी रिश्तेदार उनकी बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था। जब वह घर पर अकेली होती थी, तो वह उसके प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छाड़ करता था। बेटी ने कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी को इस बारे में बताया था।

    हालांकि, पत्नी ने समाज की बदनामी के डर से किसी को नहीं बताया। अब जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा, आरोपी ने अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास उसके अश्लील वीडियो हैं, जिन्हें उसने पहले ही शेयर कर दिया है। आरोपी उसकी बहन की बेटी का पति है।

    वकील ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ACP मोदीनगर ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।