सावधान! उत्तराखंड में शाम छह से रात नौ बजे तक घूमती है 'मौत', संभलकर चलें; कहीं चपेट में न आ जाएं आप

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। आप उत्तराखंड की सड़कों पर चल रहे हैं तो आपको शाम छह बजे से लेकर नौ बजे तक विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। कारण यह कि प्रदेश में सबसे अधिक दुर्घटनाएं इसी समय होती हैं। प्रदेश में इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक हुई दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में इस अवधि में कुल 1488 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं इनमें से सबसे अधिक 279 सड़क दुर्घटनाएं शाम छह से रात नौ बजे के बीच हुई हैं और इसमें 157 व्यक्तियों की मौत हुई है।

प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चल रहे हैं लेकिन यह सही बात है कि शाम छह बजे के बाद सड़कों से पुलिस नदारद हो जाती है। यह समय आफिस से घर आने वालों व शराब पीकर वाहन चलाने वालों का होता है। इसी समय पुलिस सड़कों से गायब नजर आती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। जिस पर मुख्यमंत्री ने इस अवधि में विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं।

समय, दुर्घटना, मृत्यु

सुबह छह से नौ, 170, 89

सुबह नौ से 12, 176, 78

दोपहर 12 से तीन, 210, 107

शाम तीन से छह, 225, 133

शाम छह से नौ, 279, 157

रात नौ से 12, 230, 141

रात 12 से तीन, 104, 64

तड़के तीन से छह, 94, 53 10 व्यक्तियों को मिला सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा कार्य के लिए अहम योगदान देने वाले 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इनमें आठ व्यक्तिगत श्रेणी व दो को सामूहिक श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।



व्यक्तिगत श्रेणी:

- डा मधुर उनियाल, उमेश्वर सिंह रावत, प्रत्यूष सिंह व मोनिका (सभी देहरादून), राजेंद्र सिंह रुक्मिणी (टिहरी), आनंद बल्लभ कश्मीरा, विनोद सिंह कुंवर व आलोक वर्मा (सभी अल्मोड़ा)



सामूहिक श्रेणी:

- सुमित ढुल व अक्षत बिडोला (जेपीआरआइ, पुणे)।