Kanpur News: वीजा बनवाने को मेडिकल कराने दिल्ली गए थे शशि, लौटते समय हादसे में गई जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अरौल के पास बस पलटने से बिहार के सीवान मुफसिल पीरापुर नत्थूछाप के रहने वाले 26 वर्षीय शशि कुमार गिरी की भी जान चली गई थी। शशि गुवाहाटी की पेपर मिल में काम करते थे।

चचेरे भाई अंकुर गिरी ने बताया कि शशि छठपूजा पर गांव आया था। वह सऊदी में नौकरी करने जाना चाहता था। उसके दोस्त भी जाने वाले थे। इसके लिए वीजा बनवाना था। लगभग 10 दिन पहले वह दोस्तों के साथ दिल्ली गया था, जहां उसे मेडिकल कराना था। रविवार रात वापस लौटते समय हादसे में उसकी मौत हो गई।