नोएडा में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, दर्जनों मजदूरों के दबे होने की आशंका

रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक चार मजदूरों को गंभीर हालत में जिंदा बाहर निकाला जा चुका है। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मलबे में अभी भी दर्जनों मजदूरों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू को तेज करने के लिए JCB की मदद ली जा रही है और SDRF की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है।