नोएडा में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, दर्जनों मजदूरों के दबे होने की आशंका
नोएडा में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर मजदूरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और SDRF की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है।
जागरण संवाददाता, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)। बुधवार सुबह नोएडा के सेक्टर-63 स्थित नगला हुकुम सिंह गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे में दर्जनों मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं।
रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब तक चार मजदूरों को गंभीर हालत में जिंदा बाहर निकाला जा चुका है। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मलबे में अभी भी दर्जनों मजदूरों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू को तेज करने के लिए JCB की मदद ली जा रही है और SDRF की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है।
मौके पर दो JCB मशीनें और पोकलेन मशीन भी लगाई गई हैं। मकान में काम चल रहा था, तभी अचानक पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। हादसे के समय दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी है। पुलिस स्थिती पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगी है।
