    Dehradun: मार्निंग वाक पर निकली महिला को टक्कर मार फरार हुआ था चालक, पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार

    By Ankur Agarwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:26 PM (IST)

    देहरादून के राजपुर रोड पर मार्निंग वाक पर निकली महिला को टक्कर मारकर फरार होने वाले कार चालक को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। हादसे में घायल महिला ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: 14 दिसंबर को राजपुर रोड पर मार्निंग वाक पर निकली महिला को टक्कर मारकर फरार होने वाले कार चालक को पुलिस ने जयपुर (राजस्थान) से गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

    एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पवन कुमार गुप्ता निवासी जाखन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी मार्निंग वाक पर निकली थीं। राजपुर रोड स्थित अम्मा कैफे से साई मंदिर के बीच एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए राजपुर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। थानाध्यक्ष राजपुर प्रदीप रावत के नेतृत्व में एसएसपी ने जांच टीम गठित की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन व आरोपित की जानकारी जुटाई। 18 दिसंबर को कार बरामद कर ली थी।

    जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपित अनमोल यादव (22 वर्ष) निवासी कुटालवाली, जोहड़ी गांव, जाखन यहां से जयपुर भाग गया था और उसने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। पुलिस टीम रविवार को जयपुर पहुंची और आरोपित अनमोल को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपित को दून लाया गया है। उसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

