पठानकोट में दर्दनाक हादसा, AAP नेता के इकलौते बेटे की मौत

संवाद सहयोगी, पठानकोट। आम आदमी पार्टी के मामून ब्लाक अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच ज्ञानवीर काडा के इकलौते बेटे पंकज कुमार (31) का निधन शुक्रवार रात को फगवाड़ा के निकट एक सड़क हादसे में हो गया। उनका अंतिम संस्कार शनिवार शाम साढ़े चार बजे मामून के आधुनिक विहार कालोनी चक्की दरिया किनारे स्थित श्मशान घाट में किया गया।

पंकज अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी शादी इसी वर्ष अप्रैल में हुई थी। पंकज अपने तीन अन्य साथियों के साथ आम आदमी पार्टी की बैठक में भाग लेने चंडीगढ़ गए थे। शुक्रवार रात घर लौटते समय फगवाड़ा के निकट हुए सड़क हादसे में उनकी दुखद मौत हो गई।

शनिवार सुबह फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर दोपहर में उनके मामून कैंट स्थित निवास पर लाया गया। अंतिम संस्कार के अवसर पर कई प्रमुख नेता और समाज के लोग उपस्थित हुए।