पठानकोट में दर्दनाक हादसा, AAP नेता के इकलौते बेटे की मौत
पठानकोट में आम आदमी पार्टी के मामून ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानवीर काडा के बेटे पंकज कुमार का फगवाड़ा के पास सड़क हादसे में निधन हो गया। पंकज का अंतिम संस्कार ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पठानकोट। आम आदमी पार्टी के मामून ब्लाक अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच ज्ञानवीर काडा के इकलौते बेटे पंकज कुमार (31) का निधन शुक्रवार रात को फगवाड़ा के निकट एक सड़क हादसे में हो गया। उनका अंतिम संस्कार शनिवार शाम साढ़े चार बजे मामून के आधुनिक विहार कालोनी चक्की दरिया किनारे स्थित श्मशान घाट में किया गया।
पंकज अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और उनकी शादी इसी वर्ष अप्रैल में हुई थी। पंकज अपने तीन अन्य साथियों के साथ आम आदमी पार्टी की बैठक में भाग लेने चंडीगढ़ गए थे। शुक्रवार रात घर लौटते समय फगवाड़ा के निकट हुए सड़क हादसे में उनकी दुखद मौत हो गई।
शनिवार सुबह फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर दोपहर में उनके मामून कैंट स्थित निवास पर लाया गया। अंतिम संस्कार के अवसर पर कई प्रमुख नेता और समाज के लोग उपस्थित हुए।
विधायक सुजानपुर नरेश पूरी, हल्का प्रभारी आप अमित सिंह, पार्षद मामून वार्ड नंबर 10 अमित शर्मा मीतू, पूर्व पार्षद अमित डोगरा, योगेश ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रसार प्रमुख रजनीश कालू, कांग्रेस नेता आशीष खजुरिया, मार्किट कमेटी मामून कैंट सहित अन्य लोगों ने पंकज को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।