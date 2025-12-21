बहन के प्रेमी को घर बुलाया, हत्या कर सड़क हादसा दिखाने की साजिश; किशनगंज में नाराज भाइयों ने घटना को दिया अंजाम
किशनगंज में, एक युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। बहन के अवैध संबंध से नाराज भाई और जीजा ने मिलकर बहन के प्रेमी को घर बुलाकर मार डाला, फिर शव को सड़क पर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, किशनगंज। टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के फुलवाड़ी राजवान पर अररिया जिला के युवक की शनिवार को संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के मामले का पुलिस ने रविवार को खुलासा किया।
बहन के अवैध संबंध से नाराज भाई व जीजा ने बहन के प्रेमी को घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद सड़क हादसा बनाने के लिए शव को फेंककर उसे कार से कुचल दिया।
पुलिस ने 18 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए प्रेमिका सहित उसके दो भाई और जीजा को किया गिरफ्तार कर लिया। जबकि हत्या में प्रयुक्त कार के अलावा चार मोबाइल, गाड़ी उठाने वाला जैक व युवक का बाइक भी बरामद किया गया है।
एसपी सागर कुमार ने पत्रकारों को बताया कि टेढ़ागाछ पुलिस को 20 दिसंबर की देर रात सूचना मिली कि ग्राम फुलवाड़ी राजवान के समीप एक व्यक्ति घायल हालत में सड़क पर पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को पीएचसी टेढ़ागाछ ले गयी जहां उसे चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।
मृतक की पहचान अररिया जिला के सिकटी थाना क्षेत्र के पररिया निवासी के रूप में हुई। घटनास्थल से युवक की बाइक बरामद की गई जिस पर किसी प्रकार की खरोंच नहीं रहने पर प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ।
युवक की पत्नी के आवेदन पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस मामले की अनुसंधान शुरू की गई। मामले के खुलासा के लिए एसडीपीओ वन गौतम कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित किया गया। जिसमें अंचल निरीक्षक अरुण कुमार, टेढ़ागाछ थानाध्यक्ष इजहार आलम, दारोगा रितेश कुमार, मनीषा कुमारी, अनीमा कुमारी, ब्रजकिशोर बैजू, सअनि दिलीप कुमार व तकनीकी शाखा शामिल थी।
गठित टीम द्वारा लगातार आसूचना संकलन, तकनीकी साक्ष्य संकलन, बायोलॉजिकल साक्ष्य संकलन कर 18 घंटे के भीतर कांड में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
शादीशुदा था युवक, प्रेम संबंध से नाराज थे लड़की के स्वजन
एसपी सागर कुमार ने रबताया कि टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के रहने वाली 19 वर्षीय युवती से अररिया सिकटी निवासी युवक का अवैध संबंध था। इसी प्रेम संबंध से युवती के स्वजन युवक से नाराज थे। कई बार युवती की मां ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा था।
जिसके बाद युवती की मां ने इसकी जानकारी अपने दोनों बेटे को दिया और बड़े बेटे ने बहन की प्रेमी को बहन से फोन कराकर अपने घर में बुलाया फिर युवती के बड़े भाई ने युवक से पूछताछ शुरू की।
युवक ने अपने को शादीशुदा और एक बच्चे का बाप बताया। जिसके बाद युवती के भाई के साथ बहस तेज हो गयी। इसी बीच युवती का भाई युवक के साथ मारपीट करने लगा और इसी बीच रॉड से युवक के माथे पर वार कर दिया। जिससे युवक की मौत प्रेमिका के घर में ही हो गयी।
जिसके बाद युवती के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के मदद से अपने कार में युवक के शव को डिक्की में डालकर घर से महज डेढ़ से दो किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क पर फेंक दिया। जिसके बाद कार से युवक के शव को कुचल दिया। इसी दौरान युवक की बाइक लड़की के घर से उसका जीजा फेंके गए शव के सामने बाइक को फेंक दिया और पूरी हत्याकांड की घटना को सड़क हादसा का रूप देने का कोशिश की गई।
उन्होंने बताया कि घटना में शामिल दोनों भाई, बहन और जीजा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया गया कि मृतक का उनकी बहन के साथ अवैध संबंध था जो उन्हें स्वीकार्य नहीं था।
इसी कारण मृतक को बुलाकर उसकी हत्या की गई। घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से शव को राजवान के पास सड़क पर फेंककर उस पर वाहन चढ़ाया गया। मौके पर एसडीपीओ वन व अन्य मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।