माइक्रोसाफ्ट सीईओ सत्या नडेला को देहरादून के लेखक गांव का न्योता, वेद विश्व शांति सम्मेलन में आने का आमंत्रण

संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: देहरादून स्थित भारत के पहले लेखक गांव की निदेशक विदुषी निशंक उनियाल ने माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात कर उन्हें उत्तराखंड में आयोजित होने वाले आगामी वेद विश्व शांति सम्मेलन में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून एयरपोर्ट पर हुई बातचीत यह मुलाकात देहरादून एयरपोर्ट पर उस समय हुई, जब सत्या नडेला मसूरी भ्रमण के बाद दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच साहित्य, संस्कृति और वैश्विक वैचारिक संवाद को लेकर विस्तृत और अर्थपूर्ण चर्चा हुई।

लेखक गांव की दी जानकारी विदुषी निशंक उनियाल ने सत्या नडेला को लेखक गांव की ओर से दो वर्ष से संचालित साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार लेखक गांव उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा है।

दूरदृष्टि से साकार हुआ लेखक गांव विदुषी निशंक ने अपने पिता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि डा. निशंक 120 से अधिक पुस्तकों के रचयिता हैं और उनके साहित्यिक योगदान पर देश-विदेश में शोध और पीएचडी हो रही हैं। लेखक गांव की परिकल्पना भी उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है।

वेद विश्व शांति सम्मेलन बनेगा वैश्विक मंच उन्होंने कहा कि वेद विश्व शांति सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक संस्कृति और विश्व शांति के संदेश को विश्व पटल पर रखने की एक ऐतिहासिक पहल होगी। यह आयोजन भारतीय साहित्य और वैश्विक बौद्धिक समुदाय के बीच सशक्त संवाद स्थापित करेगा।