AI फर्स्ट फ्यूचर: भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला ने किया बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सत्य नडेला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए भारत में US$ 17.5 बिलियन (1.5 लाख करोड़) के निवेश का वादा किया।

अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी (माइक्रोसॉफ्ट) का एशिया में यह अब तक का सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट है।

माइक्रोसॉफ्ट का भारत में बड़ा निवेश का वादा

नडेला ने X पर कहा, 'भारत के AI मौके पर प्रेरणा देने वाली बातचीत के लिए PM नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। देश के लक्ष्यों को सपोर्ट करने के लिए, माइक्रोसॉफ्टभारत के AI-फर्स्ट भविष्य के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और सॉवरेनकैपेबिलिटीज बनाने में मदद के लिए $US 17.5 बिलियन (एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट) देने का वादा कर रहा है।'