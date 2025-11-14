डायबिटीज से पैर की त्वचा हो चुकी थी नष्ट, हड्डी शुरू हो गई थी गलनी; डाक्टरों ने माइक्रो सर्जरी से किया उपचार 

जागरण संवाददाता, देहरादून: श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में हरिद्वार के ज्वालापुर निवासी एक मरीज का माइक्रो सर्जरी के जरिये सफल उपचार किया गया। बीते अगस्त में मोहम्मद अफजल को अस्पताल में भर्ती किया गया था। डायबिटीज के कारण दायें पैर की त्वचा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और अंदर की हड्डी गलनी शुरू हो गई थी। पैर को काटने से बचाने के उद्देश्य से प्लास्टिक सर्जरी विभाग में डा. भावना प्रभाकर के निर्देशन में भर्ती किया।

