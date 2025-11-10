हार्ट सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली या गुरुग्राम, SN Medical College में नए साल से सुविधा

जागरण संवाददाता, आगरा। SN Medical College की सुपरस्पेशियलिटी (एसएस) विंग में नए वर्ष से हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। एसएस विंग में हार्ट सर्जरी शुरू करने के लिए दो करोड़ से हार्ट लंग मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माड्यूलर आपरेशन थिएटर (ओटी) पहले से ही तैयार है, मशीन के आते ही नए वर्ष में जनवरी से हार्ट सर्जरी की सुविधा भी मरीजों को मिलने लगेगी। इसके साथ ही एसएस विंग में चार माड्यूलर आपरेशन थिएटर (ओटी) और बनाए जाएंगे।

जिससे सर्जरी के लिए मरीजों को इंतजार ना करना पड़े। अभी एसएस विंग में न्यूरोसर्जरी, यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोसर्जरी सहित पांच सर्जरी प्रतिदिन की जा रही हैं।



एसएन में 200 करोड़ से एसएस विंग बनी है। एसएस विंग में पांच माड्यूलर आपरेशन थिएटर हैं, इसमें फरवरी में आपरेशन शुरू हो गए थे। अभी न्यूरोसर्जरी, मूत्र मार्ग संबंधी सर्जरी, पेट की सर्जरी सहित प्रतिदिन पांच से छह सर्जरी की जा रही है।

मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है इससे मरीजों को सर्जरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। एसएन मेडिकल कालेज प्रशासन ने एसएस विंग में चार और नए आपरेशन थिएटर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी जांच आपरेशन थिएटर बने हुए हैं उसी के पास खाली जगह पर चार आपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। वहीं, एसएस विंग में जनवरी में कैथ लैब शुरू हुई थी। ह्रदय रोगियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा दी जा रही है।

मगर, ब्लाकेज ज्यादा होने पर हार्ट सर्जरी के लिए मरीजों को जयपुर और दिल्ली जाना पड़ रहा है। प्राचार्य डा. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि हार्ट लंग मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस वर्ष के अंत तक मशीन आ जाएगी और जनवरी 2026 से मरीजों को हार्ट सर्जरी की सुविधा मिलने लगेगी।



