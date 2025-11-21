Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun News: गोशाला में बंधी गोवंश के साथ किया कुकृत्य, पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:48 PM (IST)

    देहरादून के डोईवाला में एक युवक को गोशाला में बंधी गाय के साथ कुकर्म करते हुए पकड़ा गया। कुड़कावाला निवासी अभिषेक सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ने में पुलिस की मदद की।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला (देहरादून) : कुड़कावाला डोईवाला में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक पर आरोप है कि उसने गोशाला में बंधी एक गोवंश के साथ कुकृत्य किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद राणा ने बताया कि कुड़कावाला निवासी अभिषेक सिंह ने कोतवाली में इस संबंध में तहरीर दी है।

    जिसमें बताया कि 20 नवंबर को देर रात उनके घर की गोशाला में बंधी गोवंश के साथ एक युवक को कुकृत्य करते हुए देखा। उन्हें देखकर युवक दीवार फांदकर भागने लगा, जिसे ग्रामीणों की मदद से पकड़कर पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर सूचना दी गई।

    सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले आरोपित को किया गया। वरिष्ठ उपनिरीक्षक राणा ने बताया कि पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम असलम निवासी कफारा खोरी धोरहरा, लखीमपुर उत्तर प्रदेश बताया। आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    नील गाय की चपेट में आया बाइक सवार

    झबरेड़ा (हरिद्वार): कस्बा निवासी अनुज कुमार बाइक से शुक्रवार सुबह मंगलौर जा रहा था। ग्राम लाठरदेवा हुण नहर पुल के पास नीलगाय की चपेट में उसकी बाइक आ गई। इससे वह सड़क पर गिर गया और घायल हो गया। स्थानीय निवासियों ने निकट ही इलाज हेतु भर्ती कराया। गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। (संसू)

    यह भी पढ़ें- 12 साल के मूकबधिर बच्चे से कुकर्म, विरोध करने पर पीट-पीटकर कर दिया

     

    यह भी पढ़ें- रामपुर में छात्र से कुकर्म, पांच युवकों ने अपहरण कर कार में बंद कर बनाया शिकार, आढ़ती के बेटे पर आरोप

    लहूलुहान