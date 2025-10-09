12 साल के मूकबधिर बच्चे से कुकर्म, विरोध करने पर पीट-पीटकर कर दिया लहूलुहान

जागरण संवाददाता, निवाड़ी। निवाड़ी थानाक्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय मूकबधिर बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामना आया है। बच्चा खून से लथपथ हालत में घर पहुंचा और इशारों के माध्यम से स्वजन को आपबीती सुनाई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब साइन भाषा के एक्सपर्ट को बुलाकर पुलिस बच्चे से घटना की जानकारी लेगी, तभी आरोपित के बारे में पता चल सकेगा।

एक गांव के व्यक्ति के मुताबिक, उनका 12 वर्षीय बेटा मूकबधिर है। वह इशारों से ही अपनी बातें समझाता है। वह दो दिन पहले मंगलवार को शाम को घर के बाहर खेल रहा था। कुछ समय बाद वह रोते हुए घर आया। उसके कपड़े खून में सने हुए थे। स्वजन को लगा बच्चे को चोट लगी है लेकिन बच्चे से इशारों से उन्हें आपबीती बताई।

वे बच्चे को चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे। पता चला कि बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है। साथ में उसे पीटा भी गया है। इसके बाद उन्होंने थाने में सूचना दी। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की लेकिन वह कुछ नहीं बता पाया। इसलिए अब पुलिस ने साइन भाषा के एक्सपर्ट को बुलाने की तैयारी की है। वह बच्चे से घटना की पूरी जानकारी पूछ सकेंगे। साथ ही, आरोपित के बारे में भी जानकारी हासिल हो सकेगी।