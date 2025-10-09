Language
    12 साल के मूकबधिर बच्चे से कुकर्म, विरोध करने पर पीट-पीटकर कर दिया लहूलुहान

    By Vikas Verma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, एक मूकबधिर बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर अपराधियों ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। इस घटना से इलाके में गुस्सा है, लोग विरोध कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, निवाड़ी। निवाड़ी थानाक्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय मूकबधिर बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामना आया है। बच्चा खून से लथपथ हालत में घर पहुंचा और इशारों के माध्यम से स्वजन को आपबीती सुनाई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब साइन भाषा के एक्सपर्ट को बुलाकर पुलिस बच्चे से घटना की जानकारी लेगी, तभी आरोपित के बारे में पता चल सकेगा।

    एक गांव के व्यक्ति के मुताबिक, उनका 12 वर्षीय बेटा मूकबधिर है। वह इशारों से ही अपनी बातें समझाता है। वह दो दिन पहले मंगलवार को शाम को घर के बाहर खेल रहा था। कुछ समय बाद वह रोते हुए घर आया। उसके कपड़े खून में सने हुए थे। स्वजन को लगा बच्चे को चोट लगी है लेकिन बच्चे से इशारों से उन्हें आपबीती बताई।

    वे बच्चे को चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे। पता चला कि बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है। साथ में उसे पीटा भी गया है। इसके बाद उन्होंने थाने में सूचना दी। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की लेकिन वह कुछ नहीं बता पाया। इसलिए अब पुलिस ने साइन भाषा के एक्सपर्ट को बुलाने की तैयारी की है। वह बच्चे से घटना की पूरी जानकारी पूछ सकेंगे। साथ ही, आरोपित के बारे में भी जानकारी हासिल हो सकेगी।

    एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि मामले में पाक्सो अधिनियम में केस दर्ज कर लिया गया है। बच्चे का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। जल्द ही आरोपित की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इधर परिवार में सभी इस वारदात के बाद से बच्चे को लेकर डरे हुए हैं। आस-पास के लोगों में भी नाराजगी व्याप्त है। वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

