रामपुर में छात्र से कुकर्म, पांच युवकों ने अपहरण कर कार में बंद कर बनाया शिकार, आढ़ती के बेटे पर आरोप
रामपुर में एक नाबालिग छात्र का पांच युवकों ने अपहरण कर चलती कार में कुकर्म किया। विरोध करने पर छात्र और उसके पिता के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आरोपियों में आढ़ती के बेटे भी शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, रामपुर। साइकिल से जा रहे छात्र का कार सवार पांच युवकों ने अपहरण कर लिया। उसे कार में डालकर ले गए और चलती कार में उसके साथ कुकर्म किया। शिकायत करने पर छात्र व उसके पिता के साथ मारपीट की और लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया।
पुलिस ने इस मामले में पांचों युवकों समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपित में चार भाई हैं, जिनके पिता की मंडी में आढ़त है। मारपीट के आरोप में आढ़ती भी नामजद हैं।
अपहरण और कुकर्म का यह मामला गंज कोतवाली क्षेत्र में मंडी समिति के पास का है। शहर कोतवाली के एक व्यक्ति का 15 साल का बेटा शहर के एक इंटर कालेज में कक्षा सात का छात्र है। वह 17 अक्टूबर को साइकिल से फ्रूट मंडी नवीन मंडी स्थल डूंगरपुर गया था। जब वह डिग्री कालेज रोड पर मंडी से 200 मीटर पहले पहुंचा तो पीछे से स्कार्पियो कार में आए पांच युवकों ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया।
कार में उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। उसके साथ कुकर्म किया। विरोध करने पर उसे थप्पड़ भी मारे। बाद में उसे मंडी वाली ठंडी सड़क पर फेंक दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। उसी समय पीछे से आ रहे आढ़ती शाहिद खां उर्फ राशिद खां ने यह सब देखा और युवकों को ललकारा।
इस पर आरोपित युवक स्कार्पियो से फरार हो गए। शाहिद खां छात्र को अपनी आढ़त पर ले गए और उसके पिता को मंडी में अपनी आढ़त पर बुला लिया। आरोपित चार युवकों के पिता भी आढ़ती हैं। जानकारी मिलने पर वह भी बेटों के साथ वहां आ गए। पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्र व उसके पिता को लात घूंसों से मारा। एक आरोपित युवक ने लाइसेंसी पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। आढ़ती शाहिद खां व अन्य ने उन्हें बचाया।
छात्र के पिता ने गंज कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें कहा है कि आरोपित आढ़ती और उसके बेटे दबंग व बदमाश हैं। पैसे वाले लोग हैं और सपा नेता आजम खां के करीबी हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस ने गंज कोतवाली के मुहल्ला बुढ़िया की दुकान पर रहने वाले आढ़ती रईस अहमद उर्फ खान भाई समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
इसमें आढ़ती के चार बेटों हुरैरा, खालिद, जैद और अली को भी नामजद किया है। चारों बेटों का एक अन्य साथी नोमान भी प्राथमिकी में नामजद है। नोमान भी मुहल्ला बुढ़िया की दुकान का रहने वाला है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह का कहना है कि आरोपित फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।