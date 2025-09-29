देहरादून में ड्रग तस्करों में पुलिस का शिकंजा, 274 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, विकासनगर। सहसपुर कोतवाली की पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में जीवनगढ़ के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 274 ग्राम चरस बरामद की गई है। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रविवार शाम कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट के निर्देश पर दारोगा मोनिका मनराल ने गैस एजेंसी मार्ग पर चेकिंग की।

इसी दौरान एक युवक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आया और पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा।

पूछताछ में उसने अपनी पहचान मोहम्मद आफताब बेग के रूप में बताई। बताया कि उसने चरस उत्तरकाशी से खरीदी थी, जिसे वह विकासनगर और सहसपुर में छात्रों को बेचने जा रहा था।

