Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में ड्रग तस्करों में पुलिस का शिकंजा, 274 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार

    By rajesh panwar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    विकासनगर में सहसपुर पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में जीवनगढ़ के एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 274 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह चरस उत्तरकाशी से लाया था और उसे विकासनगर और सहसपुर के छात्रों को बेचने वाला था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    देहरादून में चरस तस्करी में जीवनगढ़ का युवक गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। सहसपुर कोतवाली की पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में जीवनगढ़ के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 274 ग्राम चरस बरामद की गई है। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार शाम कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट के निर्देश पर दारोगा मोनिका मनराल ने गैस एजेंसी मार्ग पर चेकिंग की।

    इसी दौरान एक युवक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आया और पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा।

    पूछताछ में उसने अपनी पहचान मोहम्मद आफताब बेग के रूप में बताई। बताया कि उसने चरस उत्तरकाशी से खरीदी थी, जिसे वह विकासनगर और सहसपुर में छात्रों को बेचने जा रहा था।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: विश्व के टॉप-100 हिंदी साहित्यकारों में शामिल हुए नरेंद्र कठैत, मिल चुके हैं ये पुरस्कार