सावधान! उत्तराखंड की शादियों में छलक रहे 'फर्जी' शराब के जाम, पुलिस ने पकड़ी बड़ी खेप; तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी दून में शराब माफिया का ऐसा नेटवर्क सक्रिय है, जो हरियाणा/चंडीगढ़ से तस्करी कर लाई जा रही शराब पर डिफेंस (आर्मी) के फर्जी लेबल लगाकर सप्लाई कर रहा है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के निर्देश पर संयुक्त टीम ने छापेमारी कर ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। तीन अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में डिफेंस के फर्जी लेबल लगी 23 पेटी शराब के साथ चार पेटी उत्तराखंड में बिक्री के लिए अधिकृत शराब भी पकड़ी गई। इसके साथ ही तस्करी के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

आबकारी विभाग की जनपदीय प्रवर्तन और अपराध निरोधक क्षेत्र ऋषिकेश की टीम ने प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में छापेमारी की। खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून स्थित एक घर में दी गई दबिश में डिफेंस का लेबल लगी 10 पेटी शराब पकड़ी गई। यहां से आबकारी टीम ने आरोपित वैभव गुप्ता को गिरफ्तार किया।

इसी तरह चूना भट्टा अधोईवाला में वकील अहमद के घर पर की गई छापेमारी में डिफेंस का लेबल लगी विभिन्न ब्रांड की 23 पेटी शराब पकड़ी गई। वकील अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, खुड़बुड़ा मोहल्ला से ही उत्तराखंड में बिक्री के लिए अधिकृत चार पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। जिसमें घर के स्वामी आशीष को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में उप आबकारी निरीक्षक उमराव राठौर, पान सिंह राणा, आशीष प्रकाश, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, राकेश, हेमंत, गोविंद, सिपाही दीपा, आशीष चौहान, रेशमा, सोनम, दामिनी, बबीता और प्रीति शामिल रहीं।

मेरठ में छप रहे डिफेंस के फर्जी लेबल, वहीं लग भी रहे शराब तस्करी में गिरफ्तार किए गए आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि डिफेंस में फर्जी लेबल मेरठ में छापे जा रहे हैं और वहीं बोतल पर चिपकाए भी जा रहे हैं। जिसके बाद सीधे तस्करी की शराब देहरादून लाई जाती है। अब आबकारी टीम मेरठ में संबंधित स्थान पर भी कार्रवाई के लिए तैयारी में जुट गई है।

देहरादून में शादी और पार्टियों में होती है खपत आरोपितों ने आबकारी अधिकारियों को बताया कि शराब तस्कर तस्करी की शराब की आपूर्ति शादियों और विभिन्न पार्टियों में करते हैं। डिफेंस में नाम पर शराब आसानी से अच्छे दाम पर बिक जाती है। संबंधित स्थल तक शराब पहुंचाने की जिम्मेदारी शराब तस्करों की ही होती है।