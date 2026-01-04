जागरण संवाददाता, देहरादून। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी में वर्ष-2015 में सामने आया रूबी चौधरी फर्जीवाड़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शनिवार को अकादमी में फर्जी यूपीएससी रिजल्ट के आधार पर एक युवक के प्रशिक्षण के लिए पहुंचने का मामला सामने आने के बाद उस पुराने प्रकरण की याद ताजा हो गई है, जिसने उस समय पूरे प्रशासनिक तंत्र को सवालों में खड़ा कर दिया था।



वर्ष -2015 में रूबी चौधरी नामक महिला ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को यूपीएससी चयनित अभ्यर्थी बताते हुए एलबीएसएनएए में प्रवेश प्राप्त कर लिया था। शुरुआती दौर में वह नियमित रूप से प्रशिक्षण में भी शामिल होती रही। बाद में जब दस्तावेजों की गहन जांच की गई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में सनसनीखेज तथ्य सामने आया था कि इस पूरे मामले में अकादमी के ही एक तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका संदिग्ध थी और उनका नाम भी फर्जीवाड़े से जुड़ा पाया गया। इससे न केवल अकादमी की साख पर सवाल खड़े हुए थे, बल्कि देशभर में प्रशासनिक प्रशिक्षण व्यवस्था की सवाल उठ रहे थे।