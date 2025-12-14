Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nepal सीमा से गिरफ्तार हुआ लखीमपुर खीरी का आरोपित, कोविडकाल में पैरोल जंप कर हुआ था फरार

    By Rajesh Panwar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:18 PM (IST)

    कोविड-19 महामारी के दौरान पैरोल जंप कर फरार चल रहे एक आरोपित को सेलाकुई थाना पुलिस ने नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी जिले का निवासी यह आरोप ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर : कोविड-19 महामारी के दौरान पैरोल जंप कर कई वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपित को सेलाकुई थाना पुलिस ने नेपाल बार्डर से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है।

    मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का निवासी यह आरोपित चोरी के मामले में वर्ष 2020 में जिला कारागार देहरादून में निरुद्ध था।

    कोविड संक्रमण के चलते उसे 90 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने न तो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और न ही मामले में नियमित जमानत प्राप्त की। इसके बाद से ही वह लगातार फरार चल रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित ऐराज पुत्र एबरार शाह उर्फ इकरार निवासी खुसही बिली राय थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) कोविड काल में पैरोल पर रिहा होने के बाद छिपता रहा और नेपाल भागने की फिराक में था।

    आरोपित के लंबे समय से फरार रहने पर न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जिले में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए थे।

    इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष सेलाकुई पीडी भट्ट के नेतृत्व में दारोगा कृपाल सिंह और हेड कांस्टेबल नीरज शुक्ला की टीम ने आरोपित की लोकेशन पर लगातार निगरानी रखी। तकनीकी और मैन्युअल सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने लखीमपुर खीरी के निकट नेपाल सीमा के पास से आरोपित को धर दबोचा।

    यह भी पढ़ें- साइबर ठगों ने मनरेगा के बैंक खातों में लगाई सेंध, मथुरा से जुड़े तार; ऐसे होता था खेल

    यह भी पढ़ें- पटना में बेखौफ अपराधी; JDU के पूर्व व‍िधायक के बेटे पर तान दी पिस्‍टल, बस इतना सा था कारण