Nepal सीमा से गिरफ्तार हुआ लखीमपुर खीरी का आरोपित, कोविडकाल में पैरोल जंप कर हुआ था फरार

जागरण संवाददाता, विकासनगर : कोविड-19 महामारी के दौरान पैरोल जंप कर कई वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपित को सेलाकुई थाना पुलिस ने नेपाल बार्डर से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का निवासी यह आरोपित चोरी के मामले में वर्ष 2020 में जिला कारागार देहरादून में निरुद्ध था। कोविड संक्रमण के चलते उसे 90 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी उसने न तो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और न ही मामले में नियमित जमानत प्राप्त की। इसके बाद से ही वह लगातार फरार चल रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित ऐराज पुत्र एबरार शाह उर्फ इकरार निवासी खुसही बिली राय थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) कोविड काल में पैरोल पर रिहा होने के बाद छिपता रहा और नेपाल भागने की फिराक में था।

आरोपित के लंबे समय से फरार रहने पर न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जिले में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए थे।