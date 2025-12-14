जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के नेहरू नगर रोड नंबर-पांच में शनिवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने साइड नहीं देने पर कार सवार JDU नेता एवं पूर्व विधायक छोटेलाल राय के बेटे आशुतोष राय पर हथियार तान दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाली-गलौज और धमकी देते हुए दोनों फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आरोपित की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई। कुछ घंटे बाद ही एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान मूल रूप से नालंदा के इस्लामपुर निवासी विक्की सिंह के रूप में हुई। जो वर्तमान में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में रहता है। उसके खिलाफ पहले से सात मामले दर्ज हैं।

डीएसपी-2 मो. मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि घटना के समय बाइक पर दो लोग सवार थे। बाइक चालक फरार है। गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बिना नंबर की एक बाइक, एक पिस्टल, एक मैग्जीन और तीन गोली जब्त किया है।

संकरी गली में सामने से आ रहे थे बाइक सवार घटना शनिवार की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। पीड़‍ित आशुतोष नेहरू नगर रोड नंबर पांच के निवासी है। वह अपने घर से कार से दवा लाने के लिए निकले थे। कार उनका चालक चला रहा था।

घर के पास की संकरी गली है। उसी रास्ते कार लेकर आगे बढ़ रहे थे, तभी सामने से बाइक सवार दो युवक आए। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा कि बाइक सवार कार को साइड करने के लिए दबंगई दिखाई। बाइक पर पीछे बैठा युवक नीचे उतरता है और पिस्टल लहराते हुए कार चालक की सीट की तरफ बढ़ता है। पिस्टल दिखाते हुए गाली गलौज करने लगा और फिर दोनों वहां से चले गए। मामला पुलिस के संज्ञान में आता है।

पाटलिपुत्र थानेदार अतुलेश कुमार सिंह केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गए और आरोपित की पहचान कर टीम के साथ गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गए। फरार चालक की तलाश, अधिवक्ता का बेटा है विक्की कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने इंद्र नगर नाला के पास से एक बाइक सवार दो संदिग्ध को रोका गया। इस दौरान बाइक चालक फरार हो गया, जबकि दृसरा आरोपित मौके पर ही दबोचा गया। उसकी पहचान विक्की सिंह के रूप में हुई।