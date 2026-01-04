कीवी और ड्रैगन फ्रूट से बदलेगी किसानों की किस्मत, बंजर भूमि पर बरसेगा पैसा

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड अब केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि खेतों में उगने वाले विदेशी प्रजाति के फलों के लिए भी जाना जाएगा।इस कड़ी में किसानों को परंपरागत खेती के स्थान पर नकदी फसलों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत लाई गई कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट योजना इस साल से धरातल पर आकार लेने जा रही है।

उद्यान विभाग ने इसके लिए किसानों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी व तकनीकी सहायता को लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक के किसान उत्साहित हैं। राज्य की कृषि व्यवस्था पर नजर दौड़ाएं तो यह तमाम झंझावत से जूझ रही है। गांवों से पलायन, मौसम की मार, वन्यजीवों से फसल क्षति जैसे कारणों से कृषि व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए सरकार ने परंपरागत खेती के स्थान पर नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया है। इस क्रम में राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप कीवी व ड्रैगन फ्रूट के लिए पिछले वर्ष योजनाएं लाई गईं। इन्हें अब धरातल पर उतारने के लिए कसरत तेज की गई है।

कीवी: पहाड़ के लिए सोना राज्य की जलवायु कीवी की खेती के लिए उत्तम मानी गई है। सरकार ने इसे भविष्य की खेती करार दिया है। इसके लिए लाई गई कीवी नीति के तहत कीवी उद्यान स्थापना के लिए 12 लाख रुपये प्रति एकड़ पर 70 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रविधान किया गया है।

सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में कीवी उगाना है, जिससे 17,500 से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। कीवी नीति के तहत हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों को छोड़कर राज्य के शेष 11 जिलों में योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए 894 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। वर्तमान में राज्य में 683 हेक्टेयर में 382 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है।