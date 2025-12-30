कमरे में सो रही महिला की रहस्यमयी मौत, दूसरी की हालत बिगड़ी; रसोई गैस रिसाव के कारण दम घुटने की आशंका

संवाद सूत्र, जागरण देहरादूनl कालसी के बमराड़ गांव में रविवार शाम कमरे में सो रही दो महिलाओं की हालत बिगड़ गई। इस बीच एक महिला की मौत हो गई। जबकि दूसरी महिला को गंभीर स्थिति में देहरादून रेफर कर दिया गया।

नायब तहसीलदार ने बताया कि मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कमरे में रखे रसोई गैस रिसाव के कारण दम घुटने से महिला की मौत हुई। नायब तहसीलदार ने घटना के संबंध में स्पेशल रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी।

बताया जाता है कि स्थानीय निवासी सदानंद की दो पत्नियां तुलसा देवी व कमला देवी रात में कमरे में बेहोशी की हालत में मिलीं। मकान के दूसरे कमरे में सो रहा पुत्र अनिल जोशी जब रात में शौच के लिए बाहर आया तो कमरे से टीवी की आवाज सुनी। उसने दरवाजे से जब अंदर की तरफ झांका तो परिवार की दोनों महिलाओं की हालत देख उसे कुछ शक हुआ।