SSP Office के बाहर जूस वाले की गंदी हरकत, प्राइवेट पार्ट साफ कर इस्तेमाल करता था कपड़ा; आयोग ने लिया संज्ञान
देहरादून में एसएसपी कार्यालय के बाहर जूस विक्रेता द्वारा प्राइवेट पार्ट साफ कर उसी कपड़े से बर्तन धोने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार आयोग ने इस घट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। एसएसपी कार्यालय के बाहर प्राइवेट पार्ट साफ कर उसी कपड़े को जूस के बर्तन में रख साफ करने के मामले का मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एसएसपी को आदेश जारी करते हुए कहा यह मामला ग्राहकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए थी।
राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के आरटीआइ व मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार लक्ष्मी ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। जिसमें बताया गया कि कोर्ट तिराहे पर जूस की रेहड़ी लगाने वाले बिलावल नामक युवक को एक युवती ने यह शर्मनाक कृत्य करते देखा। युवक ने सफाई में कहा कि उसके पेट के निचले हिस्से में फुंसी थी, लेकिन इससे ग्राहकों में बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया।
शहर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेहड़ी सीज की और चालान काटकर आरोपी को छोड़ दिया। साथ ही दोबारा रेहड़ी न लगाने की चेतावनी दी। आयोग के सदस्य राम सिंह मीना ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी को विधि अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि यह मामला ग्राहकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए।
अब सबकी नजरें देहरादून पुलिस पर टिकी हैं कि एसएसपी कार्यालय के सामने हुई इस घटना पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई की जाती है।
यह भी पढ़ें- Dehradun: बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने फंदे पर लटक कर दी जान, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की थी रहने वाली
यह भी पढ़ें- Uttarakhand: टूटे क्रैश बैरियर दे रहे मौत को आमंत्रण, गायब साइनबोर्ड बने जान का खतरा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।