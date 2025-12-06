SSP Office के बाहर जूस वाले की गंदी हरकत, प्राइवेट पार्ट साफ कर इस्तेमाल करता था कपड़ा; आयोग ने लिया संज्ञान

जागरण संवाददाता, देहरादून। एसएसपी कार्यालय के बाहर प्राइवेट पार्ट साफ कर उसी कपड़े को जूस के बर्तन में रख साफ करने के मामले का मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एसएसपी को आदेश जारी करते हुए कहा यह मामला ग्राहकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए थी।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के आरटीआइ व मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार लक्ष्मी ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। जिसमें बताया गया कि कोर्ट तिराहे पर जूस की रेहड़ी लगाने वाले बिलावल नामक युवक को एक युवती ने यह शर्मनाक कृत्य करते देखा। युवक ने सफाई में कहा कि उसके पेट के निचले हिस्से में फुंसी थी, लेकिन इससे ग्राहकों में बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया।