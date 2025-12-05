Uttarakhand: टूटे क्रैश बैरियर दे रहे मौत को आमंत्रण, गायब साइनबोर्ड बने जान का खतरा

अश्वनी त्रिपाठी, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड के मौसम में सर्द बढ़ने के साथ ही हादसों की रफ्तार भी बढ़ गई है। पहाड़ों की पगडंडियों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। कोहरा, ठंड और फिसलन से इतर सड़कों का टूटा ढांचा, सड़क सुरक्षा के अधूरे इंतजाम और विभागों की लापरवाही हादसों के पीछे बड़ी वजह है।

कहीं टूटे क्रैश बैरियर मौत को आमंत्रण दे रहे हैं, कहीं गायब साइनबोर्ड वाहनों को अंधेरे में धकेल रहे हैं। सैकड़ों प्वाइंट्स पर गहरी खाइयों किनारे सुरक्षा का नामो-निशान नहीं है। इन सबके बीच विभाग फाइलें दौड़़ा रहे हैं, जबकि धरातल पर हर मोड़ पर यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है।

544 प्वाइंट्स पर चेतावनी की अनसुनी सर्वे में अकेले चार जिलों देहरादून, टिहरी, चमोली और हरिद्वार में कुल 544 दुर्घटना-संभावित स्थान चिह्नित किए गए थे। इन स्थलों पर टूटी या गायब सड़क-संकेत चिह्न, टूटे क्रैश बैरियर, मिट चुकी सड़क मार्किंग, गड्ढे, ब्लाइंड -कर्व और डिजाइन-स्तर की गंभीर खामियां पाई गईं, लेकिन सुधार कार्यों में सुस्ती अब तक बनी है।

उधर, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश कुमार का कहना है कि सड़क सुरक्षा समिति की संस्तुतियों के आधार पर दुर्घटना संभावित स्थानों की मरम्मत एवं सुरक्षा उपायों को लेकर कार्य किया जा रहा है।